Piove e la Rossa si perde ancora Ma Hamilton no | è sempre pole

(Di domenica 26 agosto 2018) Vettel davanti nelle prime libere di Spa-Francorchamps, Raikkonen leader nelle seconde e terze e i due ferraristi a braccetto, Sebastiano primo con record della pista e Kimi a seguire, nel Q2 di qualifica che decide le gomme per la gara e che rivela quanto si è veloci un attimo prima del rush per la. Invece no. Invece finisce con Vettel e Raikkonen rispettivamente secondo a sette decimi e sesto a 4 secondi e mezzo da Lewisin: la numero sei quest'anno, la 78 in carriera. Potremmo chiamarla sfortuna ferrarista, visto che per la terza volta nel 2018, la seconda di fila in qualifica, laè la più veloce sull'asciutto ma la pioggia arriva a scombinarne assetti e speranze. Ma non si tratta di sfortuna. Alla Ferrari, purtroppo, mancaqualcosa. E non è la macchina arrivata in Belgio con la terza evoluzione del motore (come la Mercedes), non sono le prestazioni, ...