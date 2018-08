Piangerò per la mia Chiarotta all' altare

huffingtonpost

(Di domenica 26 agosto 2018) Una volta si diceva "è figlio di...", oggi si è passati a "è genitore di...". È la storia di Marina Di Guardo, scrittrice e madre della influencer italiana più famosa al mondo, Chiara Ferragni, che ha raccontato a "Vanity Fair" le vicissitudini delle tre sorelle Ferragni e l'attesa per il matrimonio della figlia maggiore, che si terrà il prossimo primo settembre."Con un abito creato apposta per me da una bravissima stilista di cui non posso ancora rivelare il nome, orgogliosa di veder celebrato il matrimonio di mia figlia in Sicilia, la terra dei miei genitori, grata di capire dai suoi occhi quanto sia importante questo momento per lei e, ça va sans dire, con una nutrita dose di fazzoletti".Tanta emozione per mamma Marina, che non vede l'ora di vedere sua figlia all', anche se per lei rimarrà sempre e solo ""."Per ...