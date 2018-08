tg24.sky

: Pestaggi scuola Diaz, Corte dei Conti chiede risarcimento a poliziotti - SkyTG24 : Pestaggi scuola Diaz, Corte dei Conti chiede risarcimento a poliziotti - gapetv : RT @SkyTG24: Pestaggi scuola Diaz, Corte dei Conti chiede risarcimento a poliziotti - StefanoBrunelli : RT @SkyTG24: #UltimOra #G8 di #Genova, la procura della Corte dei Conti della Liguria chiede un risarcimento danni di oltre 8 milioni di eu… -

(Di domenica 26 agosto 2018)deiLa procura contabile ha richiesto 3 milioni di danni patrimoniali e 5 per danno d'immagine a 27 appartenenti ed ex appartenenti alla polizia di stato, per iavvenuti durante il G8 di Genova nel 2001 Parole chiave: g8_genovagenova caserma_bolzaneto