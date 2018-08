: Perù: asilo a centinaia di venezuelani - TelevideoRai101 : Perù: asilo a centinaia di venezuelani -

Ilha deciso di garantirediin fuga che non sono riusciti a entrare nel Paese prima dell'entrata in vigore delle nuove misure che richiedono di presentare il passaporto al confine e non solo la carta d'identità. Ai migranti potrà essere rilasciato un "visto umanitario".Il primo a inasprire le misure, adottando la procedura del passaporto alla frontiera, era stato l'Ecuador, allarmato dal crescente flusso di persone in fuga dal Paese di Maduro. La misura è stata ora revocata.(Di domenica 26 agosto 2018)