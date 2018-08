Perde al torneo di videogiochi e spara Tre morti a Jacksonville

huffingtonpost

(Di domenica 26 agosto 2018) Ha perso aldei videogame e, per la rabbia, ha compiuto una strage. È questa l'ipotesi di quanto accaduto a, in Florida, alonline di Madden, il videogioco dedicato al football NFL. Treè il bilancio dellatoria, che include anche l'aggressore - il 24enne David Katz, di Baltimora - che si è tolto la vita.Ancora pochi i dettagli della strage. La polizia spazza via l'ipotesi di un secondo aggressore in fuga. Le autorità hanno messo al sicuro tutti coloro che si erano nascosti per mettersi al riparo dai colpi di arma da fuoco, assicura Williams. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times citando uno dei concorrenti deldi Madden 19 NFL, l'aggressore era uno dei partecipanti della competizione che, dopo aver perso, ha preso di mira alcune persone eto, prima di togliersi la vita. Ilera in corso al GLHF ...