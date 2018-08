Perché Salvini incontra Orbàn in Prefettura?

Luigi Di Maio - Perché Salvini indagato non si deve dimettere : 'Previsto dal codice etico' : Luigi Di Maio ha cercato di spegnere sul nascere le polemiche scoppiate dopo l'apertura delle indagini a carico dell'alleato di governo Matteo Salvini . Polemiche scoppiate anche all'interno degli ...

Salvini indagato - Perché Di Maio non chiede le sue dimissioni come fece due anni fa con Alfano : Nel 2016 Luigi Di Maio chiedeva, con un tweet, le dimissioni dell'allora ministro dell'Interno Angelino Alfano indagato per abuso d'ufficio . Il tweet , nel quale l'attuale vicepremier argomenta «le ...

Matteo Salvini - l'ultima sfida al procuratore di Agrigento : 'Vuoi arrestarmi Perché difendo il mio Paese?' : Era solo una questione di tempo perché l'indagine della procura di Agrigento contro ignoti per sequestro di persona arrivasse a Matteo Salvini . Già nella trasferta di oggi a Roma, il procuratore ha ...

La maxi-bufala di Libero : "85% dei cattolici sta con Salvini". Ma è tutto falso - ecco Perché : Peccato che, come riporta ingenuamente lo stesso Libero in basso in tabella , ed evidenziato in foto, , si capisce che la fonte di questi dati è un sondaggio fatto da Analisi Politica nel 2017. ...

Diciotti - braccio di ferro con l'Europa. E Salvini sfida la Procura di Agrigento : Perchè non venite da me? : Teleborsa, - Non si placano le polemiche dopo la fumata nera al vertice di ieri a Bruxelles tra gli sherpa dei dodici Paesi Ue per risolvere il caso della Diciotti, la nave della guardia costiera con ...

Gli interrogatori del pm al Viminale Salvini : «Perché non parte da me?» : Il procuratore, che indaga per sequestro di persona e arresto illegale, nel fine settimana interrogherà alcuni funzionari del Viminale e alcuni ufficiali della Guardia costiera

Diciotti - gli interrogatori del pm di Agrigento. Salvini : Perché non parte da me? : Attento a non lasciarsi trascinare nella polemica politica, Patronaggio si affida allo studio dei report sanitari raccolti sulla Diciotti, alle dichiarazioni dell'equipaggio e agli sfoghi dei ...

Sondaggi Politici/ Fiducia Governo Lega-M5s - Salvini batte Conte e Di Maio : ecco Perché : Sondaggi Politici, intenzioni di voto e ultime notizie: Tecnè choc, "M5s al 45%, Pd 7% e FI al 3%", ma è solo una grande bufala d'estate. Crisi Pd: da dove ripartire?(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:33:00 GMT)

[L'analisi] Vi spiego Perché Salvini dal suo punto di vista ha ragione e perché la sinistra ha perso tutto : ... sia pure con i consueti veli, falsamente, rassicuranti dei governi e delle istituzioni politico-finanziarie: nella primavera scorsa, il quotidiano tedesco di economia e finanza Handelsblatt dava ...

Giorgia Meloni - sul blocco della nave Diciotti sostegno a Salvini : 'Lo indagano Perché difende le frontiere' : Giorgia Meloni si è schierata al fianco di Matteo Salvini sul blocco della nave Diciotti nel porto di Catania. La nave della Guardia Costiera ha ancora a bordo 150 persone, dopo aver fatto sbarcare ...

Chef Rubio contro Salvini : “Perché capretto musulmano no - ma l’agnello cristiano sì?” : Sul capretto musulmano e sulla relativa polemica interviene anche Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, che punge il leader leghista che nella giornata di ieri aveva criticato la Cerimonia del sacrificio, festeggiata dai musulamani. L’attacco social Matteo Salvini aveva scritto e attaccato la celebrazione dai suoi profili social: “Oggi in tutta Italia i fedeli musulmani hanno celebrato la festa che prevede il sacrificio di un animale, ...

Nave Diciotti - Salvini fa scendere i minori e attacca Fico : "Il ministro sono io" | La replica : "Eletto Perché Stato difenda la dignità umana" : Mentre la Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della Nave Diciotti dei 177 migranti, duro botta e risposta a distanza tra il ministro dell'Interno e il presidente della Camera

Chef Rubio critica Matteo Salvini : “Disonorevole Salvini mi spieghi Perché il capretto no ma l’agnello si?” : Il leader leghista aveva criticato l’usanza di sacrificare un animale in occasione della Festa islamica del Sacrificio “Disonorevole Matteo Salvini mi spieghi perché il capretto “musulmano” no ma l’agnello “cristiano” si? Sta facendo dell’incoerenza il suo “life motive” (nel caso non capisse neanche “Er Bestia” significa motivo conduttore) e il suo esistere. Non finisce mai ...

Chef Rubio contro Salvini : “Perché il capretto musulmano no - ma l’agnello cristiano sì?” : “Disonorevole Matteo Salvini mi spieghi perché il capretto ‘musulmano’ no ma l’agnello ‘cristiano’ si? Sta facendo dell’incoerenza il suo ‘life motive’ (nel caso non capisse neanche ‘Er Bestia’ significa motivo conduttore) e il suo esistere. Non finisce mai di stupirmi geniaccio”. È questa la risposta di Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, al ministro dell’Interno Matteo Salvini ...