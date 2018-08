Perché la Cina potrebbe acquistare bond italiani Oppure no

Basket - Gigi Datome : “Il Mondiale di Cina 2019 sarebbe una soddisfazione per tutti. In Italia dopo il Fenerbahce? Se c’è felicità - Perché no?” : Gigi Datome a tutto campo. Il capitano della Nazionale azzurra, in un’intervista a Tuttosport nella persona di Piero Guerrini, affronta molti argomenti: da Obradovic, agli Italiani al Fenerbahce, al suo futuro, alla Nazionale e ai Mondiali di Cina 2019, con la seconda fase delle qualificazioni in avviCinamento (si riparte da Bologna, il 14 settembre, contro la Polonia). Su Obradovic, che lo allena al Fenerbahce: “Sono felice che mi ...

"Ho perso gli arti Perché non vaccinato contro la meningite - ma continuo a correre e scalare" : Nulla è impossibile: sembra confermarlo la storia di Andrea Lanfri. Classe 1986, originario di Lucca, è campione della Nazionale Paralimpica di Atletica Leggera, disciplina che ha iniziato a praticare pochi anni fa, dopo aver subito le conseguenze di una meningite con sepsi meningococcica a causa della quale il ragazzo, non vaccinato, ha perso entrambe le gambe e sette dita delle mani. A riportare la storia di Andrea è Il ...

Genova - i dipendenti Amiu al lavoro da anni sotto il ponte : “Dal 2015 reti e aree interdette Perché cadevano calcinacci” : Calcinacci e pezzi di ferro che cadevano dal viadotto. Almeno dal 2015. Tanto che l’azienda aveva deciso di proteggersi con reti metalliche e pensiline, per poi scrivere ad Autostrade avvertendola di quanto stava accadendo. E i tecnici erano anche arrivati nella rimessa, per controllare. Quando il ponte Morandi è venuto giù, accartocciandosi su se stesso, è stato tutto inutile. Così oggi la denuncia delle rsu dell’Usb ...

Come e Perché la Turchia di Erdogan ora strizza l'occhio a Russia - Iran e Cina : Si spiega così la dura reazione contro gli Stati Uniti di Donald Trump accusato di sabotare volutamente l'economia turca. Accuse lanciate per creare intorno a sé un'atmosfera di union sacrée, ma non ...

Vaccini - il post di Roberta : "Ero immunodepressa - sono viva Perché circondata da persone vaccinate" : Roberta Salvati, 33 anni, scrive su Facebook una lettera aperta a No Vax e Free Vax. "sono una di quelle che, secondo voi, 'muoiono a prescindere'. E invece sono ancora qua"

Perché conviene l’avvicinamento tra Europa e Cina : Sebbene fosse già evidente in passato, sommando insieme le risorse e le potenzialità della Cina e dell’India, che la loro crescita di stazza avrebbe prodotto effetti sismici nella...

Guerra dei dazi - Cina contro Usa : “Apple maggiore vittima”/ Perché la minaccia è un'arma a doppio taglio : Guerra dei dazi, Cina minaccia Usa: “Apple maggiore vittima. Vogliono fare affari qui? Condividano profitti”. Il pressing di Pechino su Washington: come risponderà Trump?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 19:00:00 GMT)

'Ministra Grillo - ecco Perché mia figlia immunodepressa rischia la vita se gli altri bimbi non si vaccinano' : Ti cade il mondo addosso, perché non sai come fare quando ti parlano di trapianto, interventi, sondino per farla mangiare e terapia intensiva. Viola, come tanti altri bambini che hanno questa ...

Cosa sono i cibi fermentati e Perché fanno bene? 5 passi per scoprire la cucina con i batteri : La fermentazione è un processo che può essere esteso a molti alimenti, tutto beneficio della nostra salute. Lo spiega Sandor Ellix Zats, nel libro 'Il Mondo della Fermentazione'

La Cina censura Winnie the Pooh. Il film “Ritorno al Bosco dei 100 acri” bandito dalle sale : ecco Perché : La dura censura cinese si è abbattuta anche contro l’orsetto Winnie The Pooh. Il suo ultimo film Christopher Robin (in Italia Ritorno al Bosco dei 100 acri) è stato infatti proibito in tutti i cinema cinesi. Il motivo? Anche se non ci sono fonti ufficiali, in molti sospettano che sia perché la figura del popolare orsetto di pezza viene spesso usata dagli oppositori del presidente Xi Jinping per deriderlo. Nel 2013 la foto del leader a ...

Temptation Island - Andrew : “Ecco Perché mi sono avvicinato a Martina” : Andrew di Temptation Island, Andrea Dal Corso spiega perché nel programma si è avvicinato a Martina Il flirt tra il tentatore Andrea Dal Corso, detto Andrew, e la fidanzata Martina Sebastiani è stato uno dei grandi protagonisti della quinta edizione di Temptation Island. Dopo la fine delle registrazioni Martina ha detto addio al fidanzato Gianpaolo […] L'articolo Temptation Island, Andrew: “Ecco perché mi sono avvicinato a ...

Perché Cina e Giappone potrebbero voltare le spalle al debito Usa facendo scoppiare la bolla dei bond : La maggiore flessibilità sulla curva dei rendimenti annunciata dalla Bank of Japan potrebbe spingere i grandi fondi pensione a riportare a casa i 2.400 miliardi di dollari investiti all’estero. Scatenando conseguenze imprevedibili su un asset, quello obbligazionario, da tempo in bolla...

Perché è la Cina la nuova variabile per i mercati europei : Milano. Mentre le Borse europee sembrano privi di particolare dinamismo, se non su singoli titoli movimentati dai risultati del primo semestre, gli osservatori di mercato sono sempre più concentrati sul crescente ruolo della Cina nello scenario economico globale. Messo alle strette dalla guerra sui

Cucinare dopo una giornata di lavoro : Perché è la cosa migliore da fare : Torniamo a casa dopo una lunga ed estenuante giornata di lavoro, l’ultima cosa che abbiamo voglia di fare è Cucinare. Il solo pensiero delle stoviglie da lavare ci fa rabbrividire. Senza contare che, probabilmente, in frigo non abbiamo tutti gli ingredienti che ci occorrono, e che il risultato dei nostri esperimenti in cucina non sempre è certo. In questi casi, ci vengono in mente solo due alternative: aprire una scatoletta di tonno o ...