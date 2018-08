PER GRAZIA RICEVUTA Su Rete 4 il film con Nino Manfredi oggi | 26 agosto 2018

POLLINO TRAGEDIA RAGANELLO - COSTA “BASTA MORTI PER SCIATTERIA”/ Prefetto di Cosenza ringrazia i soccorsi : Parco del POLLINO: 10 MORTI, vivi i 3 dispersi. Ultime notizie, torrente Killer nel RAGANELLO: “troppi turisti". Una TRAGEDIA forse annunciata, quella accaduta nelle scorse ore a Cosenza(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 00:39:00 GMT)

Fifth Harmony : Normani ha ringraziato Nicki Minaj PER averla difesa sul palco degli MTV VMA 2018 : La rapper era intervenuta su una battuta su Camila Cabello The post Fifth Harmony: Normani ha ringraziato Nicki Minaj per averla difesa sul palco degli MTV VMA 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Serie A - De Rossi e Gomez graziati dal giudice sportivo. Nessuna multa PER le fasce PERsonalizzate : Tanto rumore per nulla. Il caso delle nuove fasce da capitano imposte dalla Lega di Serie A si arricchisce di un nuovo capitolo che promette di alimentare la confusione. Sì perché, contrariamente a ...

Genova : Graziano Delrio confessa : “Non ero ai funerali PER decisione del partito : Genova: Graziano Delrio confessa: “Non ero ai funerali per decisione del partito Commenta in questo modo l’ex ministro delle Infrastrutture Graziano… L'articolo Genova: Graziano Delrio confessa: “Non ero ai funerali per decisione del partito proviene da Essere-Informati.it.

Ponte Morandi - l’ex ministro Graziano Delrio : “Non ero ai funerali PER decisione del partito - non scappo” : Prima uscita pubblica per l’ex ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, dopo la tragedia di Genova: “Oggi sono qui ed ero indeciso se partecipare. Dobbiamo tributare un commosso ricordo alle vittime della tragedia di Genova“, dice al pubblico del meeting di Rimini. “Non sono andato ai funerali di Stato perché così si è deciso con il segretario del partito Martina”, spiega durante la conferenza stampa Delrio, ...

Brindisi - l’emiro torna dall’anziana che l’aveva ospitato PER ringraziarla : Il suo yacht da 124 metri ha attraccato nel porto di Brindisi: con la scorta e i suoi familiari, Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar, è tornato nelle stradine dell’antico quartiere delle Sciabiche, per cercare una «vecchia amica», Teresa Borsetti. La donna, 89 anni, che vive in un piccolo appartamento al piano terra, una ventina di anni fa lo aveva ospitato a casa sua: lui stava cercando disperatamente un bagno, e Teresa gli ha messo ...

Lo sceicco del Qatar torna in Puglia PER ringraziare Teresa : Sceso dal suo panfilo con a bordo automobili ed elicotteri, l'uomo tra i più ricchi del mondo, si è addentrato tra i vicoli della città di mare, come un cittadino comune e ha ribussato a quella porta.

Emiro del Qatar a Brindisi dopo 21 anni/ Ringrazia nonna Teresa PER ospitalità : "Era un uomo molto bello" : L'Emiro del Qatar torna a Brindisi 21 anni dopo per Ringraziare la signora Teresa che lo ospitò per utilizzare la toilette. Una storia divertente, ma soprattutto vera.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:03:00 GMT)

EMIRO DEL QATAR A BRINDISI DOPO 21 ANNI/ Ringrazia nonna Teresa PER ospitalità : "Non sapevo chi fosse lui..." : L'EMIRO del QATAR torna a BRINDISI 21 ANNI DOPO per Ringraziare la signora Teresa che lo ospitò per utilizzare la toilette. Una storia divertente, ma soprattutto vera.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 16:53:00 GMT)

L'emiro del Qatar torna a Brindisi 21 anni dopo PER ringraziare la signora Teresa che lo ospitò : Il bene non si dimentica. È per questo che L'emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, fondatore della rete televisiva Al Jazeera, ha attraccato in questi giorni il suo yatch nel porto di Brindisi, per tornare a salutare, 21 anni dopo, la signora Teresa che gli aprì gentilmente la porta di casa quando l'uomo ne ebbe bisogno. Racconta Il Fatto Quotidiano:L'emiro aveva deciso di approfittare della sosta per fare un giro nel centro ...

Madonna - buon compleanno : 60 anni/ Video - la star ringrazia i fan PER gli auguri con un filmato del Met Gala : Giorno importante per Madonna, che sceglie Instagram per celebrare il suo sessantesimo compleanno. Festeggiamenti a Marrakech e messaggio della popstar(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:42:00 GMT)

Ferrero e Preziosi ringraziano la Lega Serie A PER il rinvio : “Atto di sensibilità” : Massimo Ferrero e Enrico Preziosi hanno voluto ringraziare la Lega Serie A dopo il rinvio delle gare della prima giornata per la tragedia di Genova. L'articolo Ferrero e Preziosi ringraziano la Lega Serie A per il rinvio: “Atto di sensibilità” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Maria Grazia Cucinotta : niente regali PER il suo compleanno - solo beneficenza : Maria Grazia Cucinotta e il gesto nobile per il suo cinquantesimo compleanno: niente regali dai suoi ospiti ma solo beneficenza Maria Grazia Cucinotta, intervistata dopo la festa del suo compleanno, ha ripercorso insieme al settimanale Oggi i momenti più importanti della sua carriera. All’attrice, inoltre, è stato chiesto anche di parlare del party che ha […] L'articolo Maria Grazia Cucinotta: niente regali per il suo compleanno, ...

Raccolta fondi PER Raffaello - la lettera di ringraziamento : Grazie a chi, come il club Kiwanis, mette al centro dei propri interessi ed obiettivi quello di guardare il mondo con gli occhi di un bambino, con la spontaneità, la sincerità e l'allegria che solo i ...