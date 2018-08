Per aumentare i controlli sullo spaccio nelle scuole | Governo stanzia 2 | 5 milioni per 15

La temPeratura del mare intorno all’Italia continua ad aumentare : le acque dell’Adriatico toccano i +29°C - verso il record storico : La temperatura dell’acqua nel Mar Adriatico, lungo le coste italiane, ha raggiunto anche quest’anno in superficie, cioè nello strato dei primi tre metri, valori massimi di oltre +29°C, appena di poco inferiori a quelli raggiunti lo scorso anno, di +30,17°C. Ma c’è ancora un mese abbondante di tempo per poter battere questo record. Anche sotto questo strato superficiale nelle stazioni costiere si rilevano valori elevati, tra i ...

Ipotesi di taglio alle pensioni più alte Per aumentare sociali e minime fino a 780 euro : Il progetto di legge sul taglio degli assegni d’oro è stato depositato e sara' valutato al rientro dalla ferie estive, a settembre. Il testo della proposta, composto da sei articoli, è depositato e adesso attende di essere valutato in sede parlamentare. Le pensioni superiori a 4.000 euro al mese saranno ricalcolate e quindi ridotte: tutto ciò che verra' risparmiato confluira' in un'altra misura cara all’esecutivo, l’aumento delle pensioni più ...

Nanotecnologie Per aumentare efficacia farmaci contro tumori : Roma, 7 ago. (AdnKronos Salute) – Dall’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) si apre una nuova strada al trattamento del glioblastoma multiforme, una delle forme più aggressive di tumore cerebrale. Grazie alle Nanotecnologie, i ricercatori hanno infatti trovato un modo per aumentare l’efficacia dei farmaci antitumorali, che nella cura di questa tipologia di cancro raggiungono con difficoltà il loro bersaglio. La ricerca, ...

Turismo - Lombardia stanzia 6 - 7 milioni Per aumentare attrattività : Milano, 4 ago., askanews, - La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore Lara Magoni, ha approvato il Piano Annuale della Promozione e dell'attrattività Turistica 2018. In concreto, ...

[Il retroscena] Aumentare l'Iva Per ottenere "i primi assaggi di flat tax e reddito di cittadinanza" : Una provocazione verso Bruxelles. O un gioco di parole rispetto alle forze di maggioranza. Arriva con un comunicato col timbro del Mef e dopo la prima riunione tecnico-politica convocata a palazzo Chigi per la scrittura della manovra di bilancio 2019, la prima del governo giallo- verde. "Il ministro Tria - si legge - esprime soddisfazione per l'accordo sulle linee ...

I migliori bot Instagram Per aumentare like e follower : Per quelli di voi che ancora non conoscono a fondo questo mondo, è necessario sapere che esistono bot Instagram per aumentare like e follower. Questi servizi vengono spesso utilizzati da chi vuole guadagnare velocemente seguaci oppure aumentare i like alle proprie immagini. Il punto debole dei bot Instagram è che spesso finiscono per farvi seguire da account falsi, non portando reali benefici al vostro profilo, cosa che avviene soprattutto ...

Rivoluzione nel World Tour - squadre con 6 corridori e via le radioline Per aumentare lo spettacolo : Si cambia un'altra volta. Ancora Rivoluzione nel mondo del ciclismo professionistico: i corridori potrebbero scendere da 8 a 6 per ciascuna squadra e questa volta non per motivi di sicurezza. A parlarne è stato ieri il numero uno del ciclismo ...

Cannabis terapeutica - la ministra Grillo : Presto partnership pubblico-privata Per aumentare la produzione : La titolare del dicastero della Salute ha visitato l'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze, dove la Cannabis viene prodotta.--"Verrà bandita una sorta di manifestazione di interesse per una partnership pubblico-privata, per aumentare la produzione della Cannabis terapeutica". Così la ministra della Salute, Giulia Grillo, al termine della sua visita questa mattina, martedì 31 luglio, all'Istituto chimico farmaceutico militare di ...

FLAT TAX 'SOCIALISTA'/ Per far aumentare il Pil e non aiutare solo i ricchi : Si discute molto di FLAT tax. DINO CRIVELLARI e ROBERTO TIEGHI spiegano come modularla per far sì che abbia un significativo impatto positivo sul Pil.

Roma - Salvini : 'A fianco Raggi se proposte Per aumentare sicurezza' : "Sono pronto ad ascoltare il sindaco Raggi. Se ci sono proposte per portare più sicurezza a Roma, soprattutto nelle periferie, sarò pienamente al suo fianco ". Lo ha detto il ministro dell'interno ...

Xiaomi vuole introdurre l’intelligenza artificiale sui suoi router Per aumentare la velocità delle operazioni : Xiaomi è pronta a portare i router nel futuro. L’idea dell’azienda cinese è quella di installare una intelligenza artificiale nel software dei propri router, […] L'articolo Xiaomi vuole introdurre l’intelligenza artificiale sui suoi router per aumentare la velocità delle operazioni proviene da TuttoAndroid.