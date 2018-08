Pedofilia | Papa | imploro il perdono

Pedofilia - monsignor Viganò : “Papa Francesco si dimetta. Ha seguito consigli dei perversi e operato il male” : “In questo momento estremamente drammatico la Chiesa universale riconosca i suoi errori e in coerenza con il conclamato principio di tolleranza zero, Papa Francesco sia il primo a dare il buon esempio a cardinali e vescovi che hanno coperto gli abusi di McCarrick e si dimetta insieme a tutti loro”. A chiederlo è monsignor Carlo Maria Viganò, ex nunzio apostolico negli Usa, in un lungo e durissimo atto di accusa contro Bergoglio pubblicato su La ...

Pedofilia - Papa Francesco implora perdono : 'Mai più' : "Imploro il perdono del Signore per questi peccati, per lo scandalo e il tradimento avvertiti da tanti nella famiglia di Dio. Chiedo alla nostra Madre Beata di intercedere per la guarigione di tutte ...

Pedofilia : Papa in Irlanda - fermi e decisi in ricerca verità e giustizia : "Questa piaga aperta ci sfida ad essere fermi e decisi nella ricerca della verità e della giustizia". Papa Francesco è tornato sul tema della Pedofilia diffusa per anni in modo praticamente endemico nella Chiesa irlandese prima dell'Angelus che ha guidato nel piu' importante santuario mariano del paese. "La Madonna - ha detto - guardi con misericordia tutti i membri sofferenti della famiglia del ...

Pedofilia - Papa : piaga aperta.Imploro Dio : 11.50 "Le famiglie siano baluardo di fede e bontà, tra i venti e le tempeste dell' oggi", ha ammonito Papa Francesco nell'Angelus celebrato sulla spianata del santuario mariano di Knock, in Irlanda. Bergoglio è poi tornato sul tema della Pedofilia: "Questa piaga aperta ci sfida ad essere fermi e decisi nella ricerca della verità e della giustizia", ha detto."Imploro il perdono del Signore per questi peccati, per lo scandalo e il tradimento ...

Papa Francesco in Irlanda : «Pedofilia - la Chiesa ha fallito - l'omertà è 'caca' - sterco» : Santo Padre, le chiedo di usare il suo ufficio e la sua influenza per assicurarsi che venga fatto qui in Irlanda e in tutto il mondo. Ci può essere solo tolleranza zero. Ora dobbiamo assicurarci che ...

Pedofilia : Papa disgustato - è una schifezza : ... provenienti da numerosissimi paesi, si ritrovano a Dublino per ascoltare il suo alto messaggio evangelico e confermare il loro impegno ad affrontare le urgenti sfide del mondo contemporaneo con ...

Pedofilia - il Papa in Irlanda : «La Chiesa ha fallito - provo dolore e vergogna» : Francesco alle autorità irlandesi: l’incapacità di combattere questi “crimini ripugnanti ha giustamente suscitato indignazione?, “ho ribadito un maggiore impegno, per eliminare questo flagello nella Chiesa; a qualsiasi costo”

Le parole non bastano più. Clamorose proteste in Irlanda per la Pedofilia - insufficienti le scuse del Papa : Le parole non bastano più. Neppure le parole di scusa e di vergogna. Ci vogliono azioni, precise, contro la pedofilia del clero cattolico. È questa la cifra dell'impatto del rinnovato ribollire in tutto il mondo (dall'Australia al Cile, dagli Stati Uniti all'Irlanda) dei drammi della pedofilia nella Chiesa. La "protesta delle scarpe "lasciate sul selciato di Dublino da un gruppo di vittime era accompagnata dallo striscione "no ...

Papa Francesco in Irlanda : “Pedofilia - Chiesa ha fallito”/ Visita a Centro Cappuccini per famiglie senzatetto : Papa Francesco in Irlanda. Pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della Chiesa cattolica, che dovrebbe accorrere in massa, circa 35mila persone(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:36:00 GMT)

Il Papa in Irlanda : «La Chiesa sulla Pedofilia ha fallito - provo vergogna» : Santo Padre le chiedo di fare in modo, attraverso il suo Ufficio e la sua influenza, che questo avvenga non solo in Irlanda ma in tutto il mondo'. Fuori dal castello - dove è avvenuto l'incontro - un ...

Papa Francesco a Dublino : 'Pedofilia crimine ripugnante' : ... avviene dopo il Sinodo straordinario del 2014 dedicato alla famiglia e un mese prima del Sinodo ordinario «La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo». ...

PAPA FRANCESCO - "CHIESA HA FALLITO SU Pedofilia"/ Premier Irlanda chiede "verità e giustizia" : PAPA FRANCESCO in Irlanda. Pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della chiesa cattolica, che dovrebbe accorrere in massa, circa 35mila persone(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:38:00 GMT)

Pedofilia : Papa - abbiamo fallito : ANSA, - ROMA, 25 AGO - "Non posso che riconoscere il grave scandalo causato in Irlanda dagli abusi su minori da parte di membri della Chiesa incaricati di proteggerli ed educarli'. "Il fallimento ...

Il Papa in Irlanda : «Sulla Pedofilia la Chiesa ha fallito Provo vergogna» : Santo Padre le chiedo di fare in modo, attraverso il suo Ufficio e la sua influenza, che questo avvenga non solo in Irlanda ma in tutto il mondo'. Fuori dal castello - dove è avvenuto l'incontro - un ...