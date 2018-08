“Pedofilia | Papa Francesco deve dimettersi!” Clamoroso | ecco chi lo chiede E non è un

caffeinamagazine

(Di domenica 26 agosto 2018) “dunque ‘riconosca i suoi errori’ e, in coerenza con il conclamato principio di tolleranza zero, sia il primo a dare il buon esempio a Cardinali e Vescovi che hanno coperto gli abusi e si dimetta insieme a tutti loro”. È terremoto in Vaticano, l’epicentro è Monsignor Viganò, già nunzio apostolico negli Stati Uniti e delegato per le rappresentanze pontificie nella Segreteria di Stato della Santa Sede. L’argomento su cui Viganò ha scritto un pesantissimo e dettagliatissimo memoriale è quello che affligge la Chiesa da anni: l’abuso sessuale e la presunta presenza di una lobby omosessuale all’interno della stessa. Nel memoriale, Monsignor Viganò riassume le coperture di cui ha goduto il cardinale Theodore McCarrick, accusato di aver abusato per anni di numerosi minori, tra cui molti seminaristi, e privato solo recentemente, e sotto una forte pressione ...