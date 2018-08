Paura a Procida | montagna frana su una spiaggia in località ' Chiaia'

Blastingnews

(Di domenica 26 agosto 2018) Un evento che molto probabilmente poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia, ma che fortunatamente non ha coinvolto nessuna persona. Questa mattina, sull'isola di, la più piccola delle isole dell'arcipelago napoletano VIDEO, si è verificata una, dovuta al distacco di un costone roccioso, poi caduto su unalibera poco affollata. Fortunatamente solo tantae spavento, ma nessun ferito. Sul luogo dellasono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto - Guardia costiera di Ischia, unitamente a personale volontario della locale Protezione Civile e ai militari dell'arma dei carabinieri. Il divieto di accesso e i soccorsi La zona interessata dall'incidente è stata recintata con transenne e nastro rosso e posta sotto sequestro dell'autorita' giudiziaria. Al momento nell'area è vietata la permanenza di persone non autorizzate e ...