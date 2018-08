: Papa,messa a Dublino poi rientro a Roma - TelevideoRai101 : Papa,messa a Dublino poi rientro a Roma - contribuenti : Papa: oggi a Knock, poi messa a Dublino -

Seconda giornata in Irlanda perFrancesco. Questa mattina si recherà al santuario mariano di Knock dove celebrerà l'Angelus. Poi il ritorno aper laconclusiva del meeting mondiale delle famiglie al Phoenix Park alle 15.30 (14.30 in Italia). L'ultimo appuntamento sarà l'incontro con i vescovi. Infine i saluti di congedo e il. L'arrivo dell'aereole nella Capitale è previsto per le 23 di questa sera.(Di domenica 26 agosto 2018)