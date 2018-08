PAPA IN IRLANDA Preti e abusi | il male di sentirsi padroni della grazia

PAPA in Irlanda : alla Festa delle famiglie - "i social media per costruire una 'rete' - benefici se usati con moderazione e prudenza" : ... formate una 'rete' spirituale, una trama di amicizia; e i social media possono aiutarvi a mantenere questo legame e allargarlo ad altre famiglie in tante parti del mondo". Secondo Francesco, "è ...

PAPA in Irlanda : le famiglie - 'speranza della Chiesa e del mondo' : ... che ci ha creato a sua immagine, così che noi potessimo dargli gloria come icone del suo amore e della sua santità nel mondo. Papà e mamme, nonni e nonne, figli e nipoti: tutti chiamati a trovare, ...

Pedofilia - il PAPA in Irlanda : «La Chiesa ha fallito - provo dolore e vergogna» : Francesco alle autorità irlandesi: l’incapacità di combattere questi “crimini ripugnanti ha giustamente suscitato indignazione?, “ho ribadito un maggiore impegno, per eliminare questo flagello nella Chiesa; a qualsiasi costo”

Le parole non bastano più. Clamorose proteste in Irlanda per la pedofilia - insufficienti le scuse del PAPA : Le parole non bastano più. Neppure le parole di scusa e di vergogna. Ci vogliono azioni, precise, contro la pedofilia del clero cattolico. È questa la cifra dell'impatto del rinnovato ribollire in tutto il mondo (dall'Australia al Cile, dagli Stati Uniti all'Irlanda) dei drammi della pedofilia nella Chiesa. La "protesta delle scarpe "lasciate sul selciato di Dublino da un gruppo di vittime era accompagnata dallo striscione "no ...

PAPA Francesco ha condannato gli abusi compiuti dai membri della Chiesa in Irlanda : Parlando a Dublino ha spiegato che la Chiesa non li ha affrontati nel modo giusto e «la cosa rimane causa di sofferenza e di vergogna per la comunità cattolica» The post Papa Francesco ha condannato gli abusi compiuti dai membri della Chiesa in Irlanda appeared first on Il Post.

PAPA in Irlanda : La polifonia contemporanea - la melodia del messaggio cristiano - lo scandalo pedofili : Il pontefice ricorda che 'la vera pace e in definitiva dono di Dio; sgorga da cuori risanati e riconciliati e si estende fino ad abbracciare il mondo intero'. Per questo è importante fondare la ...