PAPA FRANCESCO IN IRLANDA | “CHIESA HA TRADITO CON GLI ABUSI” Pedofilia | “imploro perdono

Attacco a PAPA FRANCESCO - Viganò : "si dimetta - coprì pedofilo"/ Incoerenze dell'ex nunzio sul caso McCarrick : Papa Francesco, l'Attacco di mons. Viganò sul caso McCarrick: "il Pontefice si dimetta, coprì un pedofilo". Il documento anti-Vaticano dell'ex nunzio e tutti i dubbi

Pedofilia - PAPA FRANCESCO in Irlanda : “Imploro il perdono - mai più abusi” : Papa Francesco all'Angelus a Knock, dove c'è il santuario mariano d'Irlanda: “Chiedo alla nostra Madre Beata di intercedere per la guarigione di tutte le persone che hanno subito abusi di qualsiasi tipo e di confermare ogni membro della famiglia cristiana nel risoluto proposito di non permettere mai più che queste situazioni accadano”.Continua a leggere

Irlanda - PAPA FRANCESCO a Knock prega per vittime pedofilia/ "Madonna interceda per chi abusato dalla Chiesa" : Papa Francesco in Irlanda. pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della chiesa cattolica accorsi in massa nel weekend, circa 35mila persone

Pedofilia - monsignor Viganò : “PAPA FRANCESCO si dimetta. Ha seguito consigli dei perversi e operato il male” : “In questo momento estremamente drammatico la Chiesa universale riconosca i suoi errori e in coerenza con il conclamato principio di tolleranza zero, Papa Francesco sia il primo a dare il buon esempio a cardinali e vescovi che hanno coperto gli abusi di McCarrick e si dimetta insieme a tutti loro”. A chiederlo è monsignor Carlo Maria Viganò, ex nunzio apostolico negli Usa, in un lungo e durissimo atto di accusa contro Bergoglio pubblicato su La ...

Accuse a PAPA FRANCESCO : "Sapeva degli abusi sessuali di McCarrick ma li ha coperti" : "Sin dal 2006 i vertici della Chiesa sapevano degli abusi sessuali del cardinale Theodore McCarrick. Papa Benedetto XVI era intervenuto, confinandolo nel silenzio. Ma la protezione della lobby gay, potentissima in Vaticano, gli ha consentito di diventare uno degli elettori di Papa Francesco. Io stesso, 5 anni fa, ho informato Bergoglio della condotta di McCarrick, ma senza esito. Ora che le sue turpitudini sono conclamate, il Papa deve dare ...

NAVE DICIOTTI/ Così PAPA FRANCESCO ha sbloccato la crisi : Ieri sera la crisi umanitaria e politica della NAVE DICIOTTI ha trovato una soluzione inattesa, sorprendente e positiva per impulso di papa Francesco.

PAPA FRANCESCO in Irlanda : «Pedofilia - la Chiesa ha fallito - l'omertà è 'caca' - sterco» : Santo Padre, le chiedo di usare il suo ufficio e la sua influenza per assicurarsi che venga fatto qui in Irlanda e in tutto il mondo. Ci può essere solo tolleranza zero. Ora dobbiamo assicurarci che ...

"Non dimenticherò mai quel bacio d'amore tra mio padre e mia madre". Il ricordo di PAPA FRANCESCO e il messaggio alle coppie : "Accarezzatevi - baciatevi" : "Sono tentato di parlare di una esperienza mia da bambino. Se serve, la dico. ricordo una volta, avrò avuto 5 anni: sono entrato a casa e nella sala da pranzo - papà arrivava dal lavoro - ho visto papà e mamma baciarsi. Non lo dimentico mai. Che cosa bella. Papà era stanco dal lavoro ma ha avuto la forza di esprimere il suo amore alla sua moglie". È Papa Francesco a raccontare questo aneddoto ai giovani ...