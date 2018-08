Papa : accogliere i migranti è una sfida : ... il rifiuto, scomodo proteggere i diritti dei più fragili", ha detto ai 300mila partecipanti, sottolineando che dobbiamo amare come Dio ci ama, un amore che può salvare il mondo dall'egoismo, dall'...

Papa : accogliere i migranti è una sfida : 21.10 "Difficile perdonare chi ci ferisce! La sfida è sempre quella di accogliere il migrante e lo straniero!". Così Papa Francesco alla Messa finale dell'incontro mondiale delle famiglie al Phoenix Park di Dublino."E' doloroso sopportare la delusione, il rifiuto, scomodo proteggere i diritti dei più fragili", ha detto ai 300mila partecipanti, sottolineando che dobbiamo amare come Dio ci ama, un amore che può salvare il mondo dall'egoismo, ...

Il Papa : "Accogliere i migranti ma con prudenza" : Roma. “Io ho parlato tanto sui rifugiati. I criteri sono in quello che ho detto: accogliere, accompagnare, promuovere, integrare. Mi sono riferito a tutti i rifugiati. Poi ho detto che ogni paese deve fare questo con la virtù del governo che è la prudenza, deve accogliere quanti può, quanti può inte

Papa : occorre accogliere quanti migranti si può - Italia generosa : Papa: occorre accogliere quanti migranti si può, Italia generosa Papa: occorre accogliere quanti migranti si può, Italia generosa Continua a leggere L'articolo Papa: occorre accogliere quanti migranti si può, Italia generosa proviene da NewsGo.

Papa; accogliere quanti si può - ma no a lager : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Papa Francesco : “Accogliere i migranti - ma con prudenza. Italia generosa” : Il Pontefice in volo da Ginevra: "L'Africa non va sfruttata ma aiutata. In Libia accade come nei lager nella Seconda Guerra Mondiale. Un Paese deve accogliere tanti quanti può integrare, educare, dare lavoro".Continua a leggere

Migranti - il Papa : "Accogliere quanti si può - Italia generosa" : Francesco in volo da Ginevra: "L'Africa non va sfruttata ma aiutata. In Libia accade come nei lager"

Migranti - il Papa : «Psicosi dai populisti. La paura impedisce di accogliere» | : Il Pontefice critica l’amministrazione Trump, ma ne ha anche per Salvini e come ha gestito il caso della nave Aquarius