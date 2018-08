Oscar Farinetti | Il mondo non si divide tra capitalisti e lavoratori La

huffingtonpost

(Di domenica 26 agosto 2018) "La rivoluzione tecnologica ha cambiato i rapporti tra gli umani e i vecchi paradigmi sulla divisione in categorie economiche", così, intervistato sul "Fatto Quotidiano", spiegando la scomparsa della lotta di classe e la situazione attuale della sinistra italiana."È più sensato parlare di categorie di sentimenti, trasversali a quelle economiche. Finché non cambieremo il nostro modello socio-economico, la società dei consumi, resteranno in vita queste categorie economiche. I sentimenti sono diventati più discriminanti della posizione economica:. Mi riferisco in particolare a tre. Il primo è la propensione a comprendere l'imperfezione umana e saperla gestire rispetto alla pretesa di perfezione. Il secondo è la propensione alla fiducia rispetto alla sfiducia. Il terzo è l'altruismo rispetto all'egoismo". ...