Omicidio Bailo | altro che accidentale caduta da scale | l' amante le ha reciso la carotide

Omicidio Manuela Bailo - parla l'amante : "non volevo ucciderla" : 24 agosto 2018, ore 12:25 - Fabrizio Pasini, che ha confessato qualche giorno fa l’Omicidio di Manuela Bailo, sta fornendo ulteriori dettagli su quanto accaduto lo scorso 28 luglio. "Abbiamo litigato per un tatuaggio", ha detto l’uomo raccontando le ultime ore di vita di Manuela. "Non volevo ucciderla, l'ho spinta ed è caduta dalle scale", ha aggiunto ai magistrati che lo hanno interrogato. La donna, con cui si vedeva da due anni, si sarebbe ...

“Questa l’arma del delitto”. Nuovi particolari sull’Omicidio di Manuela Bailo. Il video delle sue ultime 12 ore di vita : Non ci sono più dubbi: la morte di Manuela Bailo non è stato un incidente. A fugare ogni dubbio è l’autopsia: un taglio profondo è stato riscontrato sulla carotide di Manuela Bailo sarebbe la causa della morte della 35enne di Nave, in provincia di Brescia, uccisa dal suo amante Fabrizio Pasini, che ha confessato domenica notte dopo essere tornato da due settimane di vacanza in Sardegna con moglie e figli. “Ha usato un’arma ...

Manuela Bailo - in un video le ultime ore prima dell'Omicidio : I carabinieri di Brescia hanno diffuso un video girato nella notte tra il 28 e il 29 luglio: gli ultimi attimi della ragazza...

L'Omicidio di Manuela Bailo - l'autopsia rivela : "La morte è avvenuta per soffocamento" : Da stabilire se sia stata strangolata o abbia avuto un'emorragia interna. L'amante in carcere ribadisce la sua versione: "Abbiamo litigato per un tatuaggio"

Omicidio Manuela Bailo - la mamma e l'ex : 'Eravamo certi che fosse Fabrizio l'assassino' : 'Eravamo certi che fosse stato Fabrizio a uccidere Manuela'. La signora Patrizia, la mamma di Manuela Bailo, la ragazza trovata morta ieri ad Azzanello, [VIDEO]era gia' sicura da diverso tempo che ad uccidere la sua primogenita fosse stato il suo amante Fabrizio Pasini, collega della donna. Ne era certo anche l'ex fidanzato Matteo Sandri, convivente di Manuela: 'E' stato lui' aveva dichiarato a microfoni spenti al 'Giornale di Brescia'. Gli ...

L'Omicidio di Manuela Bailo - l'amante parla di un incidente : non voleva ucciderla - Ultime Notizie Flash : L'omicidio di Manuela Bailo, l'amante parla di un incidente: non voleva ucciderla. Ecco le Ultime Notizie sul caso

MANUELA BAILO - FABRIZIO PASINI CONFESSA Omicidio/ Gli SMS fasulli all'ex fidanzato della vittima : MANUELA BAILO uccisa: l'ex amante CONFESSA l'OMICIDIO e fa ritrovare il corpo. Era sotterrato nel giardino di una cascina ad Azzanello, rinvenuta anche l'auto.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 22:32:00 GMT)