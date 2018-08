Oltre 1 | 5 milioni gli italiani che lavorano in nero

Banca Mondiale concede prestito di Oltre 30 milioni di dollari in Togo per progetti urbani - : I documenti sono stati siglati dalla parte del governo Togolese dal ministro dell'Economia e delle finanze, Sani Yaya …

Sony : sono Oltre 7 milioni le PS4 vendute in Giappone da Oltre quattro anni a questa parte : Da oltre quattro anni a questa parte PS4 ha venduto, nel suo paese, oltre 7 milioni di unità.Il dati, riporta Dualshockers, sono stati condivisi da Media Create e possiamo dunque apprendere come PS4 abbia superato un ulteriore traguardo in termini di vendite in patria.per la precisione PS4 ha venduto 7.023.521 console fino a domenica 19 agosto, ovvero esattamente a quattro anni e mezzo dal lancio della console, il quale è avvenuto proprio il 22 ...

Ascolti tv - il prime time a Professore per amore con Oltre 2.5 milioni di telespettatori : Il film con Hugh Grant ‘Professore per amore‘ vince il prime time del 20 agosto con 2 milioni 558mila telespettatori pari al 15.32% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 la seconda puntata de Il Commissario Claudius Zorn ha registrato 1 milione 381mila telespettatori (8%). Rai 3 trasmetteva in prime time il film con Kevin Costner Il segno della libellula – Dragonfly visto da 1 milione 225mila telespettatori (7.09%). Su ...

Effetto Icardi per la World Marketing Football di Wanda Nara : Oltre 3 milioni di utili dal 2015 : Icardi protagonista non solo in campo. L'agenzia della moglie-manager Wanda Nara ha avuto 3 milioni di utili dal 2015. L'articolo Effetto Icardi per la World Marketing Football di Wanda Nara: oltre 3 milioni di utili dal 2015 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Crollo ponte : Oltre 33 milioni per far fronte all'emergenza : La cifra per far fronte alla prima emergenza di Genova dopo il Crollo di ponte Morandi e' di oltre 33 milioni. E' quanto prevede l'ordinanza di protezione civile siglata oggi con Regione Liguria, Comune di Genova e capo Dipartimento Nazionale Angelo Borrelli. "Quella di oggi è un'ordinanza importante per avviare concretamente gli interventi emergenziali previsti e sottoposti ai due consigli del ministri del ...

Juventus - contro il Chievo una panchina da Oltre 200 milioni di euro : panchina DA oltre 200 milioni- Primo successo in campionato per la Juventus nonostante la tanta sofferenza. Un 3-2 che carica di autostima i bianconeri in vista del prossimo impegno contro la Lazio. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, in occasione del match di sabato contro i veneti, la Juve ha tenuto in panchina […] L'articolo Juventus, contro il Chievo una panchina da oltre 200 milioni di ...

Box Office Usa Vince con Oltre 25 milioni la sorpresa asiatica Crazy Rich Asians : La mega-produzione Usa/Cina ha raccolto nel mondo 314 milioni, ma ancora non può considerarsi un grandissimo successo visto il costo esoso del budget , 130 milioni, . Lo diventerà sicuramente nelle ...

Pentagono spende Oltre 34 milioni $ per abbellire interni di 2 aerei di Trump - : Nel corso dell'ultimo anno il Dipartimento della Difesa statunitense ha speso più di 34 milioni $ per abbellire i lussuosi interni di due aerei di riserva del presidente americano Donald Trump, usati ...

Ascolti tv - le repliche di Don Matteo trionfano ancora con Oltre due milioni di spettatori : La prima serata del 16 agosto è stata vinta da un doppio appuntamento con le repliche di Don Matteo 10, che ha totalizzato quasi due milioni e mezzo di spettatori, quasi doppiando il film di Canale 5 Immaturi. Su Rai2, invece, il palio di Siena ha fatto registrare il 7,5% di share dopo le 18.00. Ascolti tv 16 agosto, la prima serata Un episodio in replica della serie Don Matteo 10 ha vinto la prima serata del giovedì con 2 milioni 471mila ...

Crollo Ponte Genova - il Campidoglio : per il viadotto della Magliana Oltre 2 milioni di euro : “L’Amministrazione capitolina per il Ponte del viadotto della Magliana ha stanziato a Bilancio 2018 oltre 2 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria. Per la sicurezza dei 400 ponti di Roma Capitale, l’Amministrazione esegue un regolare monitoraggio”. Così il Campidoglio replica ad una serie di sollecitazioni giunte dal Pd e da Fdi alla necessita’ di intervenire per salvaguardare il viadotto della ...

Pokemon Quest ha guadagnato Oltre 8 milioni di dollari in microtransazioni nel suo primo mese : Pokemon Quest per dispositivi mobile e Nintendo Switch ha guadagnato oltre 8 milioni di dollari in microtransazioni nel suo primo mese dopo il rilascio.Come riporta VG247.com, Questi dati provengono da un rapporto prodotto dalla società di analisi SensorTower, ed è in realtà ancora più impressionante se si considera che non include alcuna entrata dalla versione per Nintendo Switch, che sappiamo essere stata scaricata almeno un milione di ...

Box Office Italia - "Shark" fa schizzare gli incassi / Oltre 1 - 6 milioni guadagnati - supera Ocean's 8 : Box Office Italia, il film "Shark - Il Primo Squalo" fa schizzare gli incassi, guadagnando Oltre 1,6 milioni- Secondo posto, invece, per il film Ocean's 8(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 16:25:00 GMT)