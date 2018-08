Un uomo ricercato con l'accusa di aver violentato e ucciso 20 anni fa uninè statoin Spagna. Lo ha reso sera la polizia olandese. Il,Jos Brech,55 anni,ex scout, era stato visto per l'ultima volta in aprile in Francia, dove possedeva una baita nel Nord-Est del Paese.La vittima Nicky Verstappen,11 anni, era scomparso da un campeggio nell'agosto nel 1998 nella provincia olandese del Limburgo e il suo corpo, con segni di violenza sessuale, era stato ritrovato il giorno dopo la scomparsa.(Di lunedì 27 agosto 2018)