Niente più Pap Test Ginecologia | per le donne arriva il Test Hpv per il Papilloma Virus

Niente più cronache di parte : addio agli speaker del tifo : Ti portavano la curva in casa. Suggeriti, ma anche no, ai deboli di cuore nel senso che si facevano carico di parte del patimento. Della serie: cari telespettatori, stiamo soffrendo per voi. Da Carlo ...

Ryanair : Niente più bagaglio a mano gratis - 'Ridurrà ritardi e procedure'... gulp! : Nuova politica per i bagagli a mano per il vettore irlandese Ryanair, che per le prenotazioni a venire dal primo settembre prossimo, e per i voli dal primo novembre 2018, ha deciso niente più bagaglio ...

Google Pixel 3 XL confermato il notch/ Niente dual camera : foto da urlo ma… si poteva fare di più? : Google Pixel 3 XL con il notch, la fotocamera poteva essere migliore? Con l'inserimento della doppia camera, si poteva sicuramente osare di più in termini di prestazioni fotografiche.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Gomez : “Niente fascia di capitano della Lega? È troppo grande - serve più piccola” : "Non volevo infrangere le regole, mi stava troppo grande", si è giustificato il capitano atalantino per non aver usato la fascia della Lega. L'articolo Gomez: “Niente fascia di capitano della Lega? È troppo grande, serve più piccola” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Niente più turisti alla Grotta della Poesia : “Potrebbe crollare un’arcata da un momento all’altro” : Chiude ai turisti la Grotta della Poesia, piscina naturale nell'area archeologica di Roca Vecchia a Melendugno. "Abbiamo assunto ieri la decisione di intervenire urgentemente per delimitare una parte della Grotta ed evitare che vi fosse una concentrazione di persone eccessiva nei punti più fragili che sono quelli dell'arcata che collega la piscina con il mare aperto, che ha uno spessore molto limitato", ha dichiarato il sindaco.Continua a leggere

Niente più sblocco del bootloader su alcuni smartphone Xiaomi per installare MIUI 10 Beta : Non è più necessario, almeno per alcuni smartphone Xiaomi, sbloccare il bootloader per installare la versione Beta di MIUI 10. L'articolo Niente più sblocco del bootloader su alcuni smartphone Xiaomi per installare MIUI 10 Beta proviene da TuttoAndroid.

Crollo Genova - gli ultrà : "Niente trasferta col Milan - piangiamo chi non c'è più" : "La nostra città è in lutto e per dignità, rispetto e dolore, la tifoseria del Genoa non assisterà alla partita prevista...

Ambra a cuore aperto su mister Allegri : "Non mi vergogno più di Niente" : L'attrice parla per la prima volta pubblicamente della relazione con Massimiliano Allegri, nata la scorsa estate

Napoli - Niente allarmismo : il calcio d’estate conta poco - Ancelotti è una certezza - ecco l’arma in più per l’obiettivo scudetto : Il pre-campionato non è stato di certo entusiasmante in casa Napoli ma nell’ambiente azzurro non esiste alcun tipo di preoccupazione in vista dell’inizio della stagione. L’ultimo campionato è stato veramente entusiasmante nonostante l’obiettivo scudetto fallito, i principali meriti sono stati del tecnico Maurizio Sarri ma il presidente De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad un allenatore che non ha bisogno di ...

Poste - Niente più fila per i genitori con figli neonati : La disposizione scritta nei nuovi avvisi di cortesia affissi negli uffici postali. Mamme e papà con bimbi al seguito vanno...

