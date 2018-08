Netflix | le serie tv da guardare almeno una volta nella vita secondo R24 Young

Netflix - le migliori serie per imparare l'inglese secondo gli utenti : La scelta di una serie tv può dipendere da tanti fattori, in primis il genere o la trama. Se siete dei romanticoni, difficilmente una serie come Narcos o Suburra potrebbe scatenare il vostro ...

Cast e personaggi di The Innocents su Netflix - la nuova serie sui Romeo e Giulietta mutaforma (video) : Dal 24 agosto ha debuttato la serie drammatica e di fantascienza The Innocents su Netflix, disponibile anche nel catalogo italiano con gli 8 episodi della prima stagione. Creata e scritta da Hania Elkington e Simon Duric, che ne è anche produttore esecutivo, la serie è stata girata in Inghilterra e Norvegia e segue le vicende dei due adolescenti innamorati June (Sorcha Groundsell) e Harry (Percelle Ascott), che fuggono dalle loro famiglie ...

Netflix punta su serie tv a tema sport - cook e maghi : Netflix amplia ancora di più il suo catalogo e si prepara ad accogliere fra i suoi titoli quattro diversi show seriali ancora da scrivere ed uno special originale che debutterà entro la fine del 2018. The Final Table si concentrerà sulla competizione culinaria mondiale, mentre Death By Magic rivelerà quali maghi sono rimasti vittima dei loro stessi trucci. Sunderland per lo sport e Flinch per i game show completano l’offerta che Netflix si ...

Dark - la serie thriller originale Netflix da non perdere : ... garage non illuminati, in una foresta minacciosamente opprimente, una caverna oscura, o sotto un'illuminazione malaticcia e vacillante che suggerisce una sorta di pesante decadenza morale sul mondo. ...

Another Life : Selma Blair sarà influencer nella serie Tv di Netflix : Another Life amplia il suo cast e ingaggia Selma Blair per un ruolo speciale. L’attrice è conosciuta per la sua partecipazione in The People V. OJ Simpson – American Crime Story e Legally Blonde e si prepara al ruolo di Harper Glass per la serie Tv Netflix. Il cast di Another Life conterà su Katee Sackhoff per il ruolo di protagonista. Another Life: la serie Sci-Fi firmata Netflix Secondo le anticipazioni sullo show, Katee Sackhoff ...

Prime foto di Baby - la nuova serie Netflix sulle escort adolescenti dei Parioli con Benedetta Porcaroli e Alice Pagani : Le Prime foto di Baby, la nuova serie originale italiana di Netflix prodotta da Fabula Pictures, mostrano per la Prime volta sul set le protagoniste di questa storia di formazione che in 6 episodi racconta le vite segrete di alcuni adolescenti dei quartieri alti di Roma. La serie diretta da Andrea De Sica e Anna Negri arriva sulla piattaforma entro la fine dell'anno: nel cast Benedetta Porcaroli (già protagonista di Tutto può succedere su ...

Baby - parlano regista e sceneggiatori della serie tv di Netflix : Promettono che della vicenda reale dei Parioli di quattro anni fa c'è solo lo spunto di partenza. Per il resto, Baby, la nuova serie italiana di Netflix di cui sono in corso le riprese e che sarà distribuita entro fine anno in tutti e 190 i Paesi in cui si trova il servizio di streaming on demand, approfondirà le tematiche legate agli adolescenti degli anni Duemila.Adolescenti tormentati, che giocano a fare gli adulti, sospesi tra ...

The Investigator - la serie TV di Netflix sui veri casi di cronaca : Il 19 agosto arriva su Netflix la seconda stagione della serie documentaria 'The Investigator: A British Crime Story': si parla di un possibile serial killer

Tredici - ricco aumento per i membri del cast della serie Netflix : Chissà se i membri del cast e i loro agenti si saranno presentati ai vertici di Netflix portando Tredici ragioni per ricevere un aumento, fatto sta che in vista della terza stagione, con un occhio anche ad una potenziale quarta, i soldi che metteranno nel loro conto in banca non saranno pochi.Battute a parte, la notizia che interessa i fan della serie tv Tredici - 13 Reasons Why è che la produzione della terza stagione della serie tv di ...

Personaggi di Disincanto - la serie animata del papà dei Simpson arriva su Netflix dal 17 agosto : L'universo di Matt Groening si espande con i Personaggi di Disincanto. Dal 17 agosto arriva su Netflix la nuova serie animata del papà dei Simpson. Al centro della storia, le avventure di Bean, una principessa alcolizzata, che vive nel regno medievale chiamato Dreamland insieme al suo compagno Elfo e il suo "demone personale" Luci. Durante le loro avventure, il trio strampalato incontrerà orchi, spiritelli, arpie, folletti, troll, trichechi e ...

Disincanto - la recensione in anteprima Blogo della nuova serie Netflix di Matt Groening : La locandina di Disincanto recita "Dal creatore de I Simpson" ma, in realtà, avrebbe fatto meglio a dire "Dal creatore di Futurama". Perché la nuova serie tv di Matt Groening, in arrivo su Netflix dal 17 agosto 2018, è più un diretto discendente di quanto imparato dalle avventure di Fry, Leela e Bender piuttosto che dalle dinamiche mostrate da Homer e dalla sua famiglia.Disincanto parte da una premessa molto semplice: dimenticatevi la ...

The Innocents : trama - cast e promo della serie tv Netflix : The Innocents verrà distribuito da Netflix il 24 agosto 2018. La serie Tv Sci-Fi si concentra su una storia d’amore difficile, ostacolata da segreti e menzogne di diversi genitori. Alla guida del cast troviamo Sorcha Groundsell e Percelle Ascott, oltre a Guy Pearce. La trama di The Innocents ci svela subito che ci sarà molto da scoprire in questo nuovo drama di Netflix, mentre due adolescenti affrontano un viaggio all’interno ed ...

Netflix abilita all’HD e all’HDR una serie di smartphone e tablet tra cui Samsung Galaxy Note 9 ed LG G7 ThinQ : Netflix comunica il supporto all'HD e all'HDR di diversi smartphone tra cui Samsung Galaxy Note 9, LG G7 ThinQ, LG V35 ThinQ L'articolo Netflix abilita all’HD e all’HDR una serie di smartphone e tablet tra cui Samsung Galaxy Note 9 ed LG G7 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Le migliori serie non americane da vedere su Netflix : L’ultima è Bordertown, la nuova serie crime finlandese su un detective che, sopravvissuto a un tumore, si trasferisce con la famiglia in una cittadina ai confini con la Russia (dove però la tranquillità è solo apparenza). Una delle grandi qualità di Netflix è quella di rendere accessibile ai suoi utenti prodotti da tutto il mondo. Non solo americani. È successo, così, che una serie spagnola come La casa di carta, fino a poco prima ...