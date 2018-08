Nell' auto la borsa con 32mila euro | imprenditore seguito e rapinato a Napoli

Lamezia : auto in fiamme Nella notte in piazza Mercato Vecchio : Lamezia Terme " Paura ma nessun ferito per un'auto in fiamme che, nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l'una, è andata in fiamme proprio nel centro storico. Un'Alfa Romeo, infatti, mentre ...

Manuela uccisa e poi sepolta - svolta Nelle indagini : cosa c'era Nell'auto dell'amante : I carabinieri che stanno indagando sull'omicidio della donna di Nave, in provincia di Brescia, hanno trovato due coltelli...

Brescia - omicidio Manuela Bailo/ Video ultime notizie - trovati due coltelli Nell'auto di Fabrizio Pasini : Manuela Bailo, l'amante: "Litigio per un tatuaggio" ultime notizie sull'omicidio della 35enne, dubbi sulla versione di Pasini, i primi risultati dell'autopsia(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:09:00 GMT)

Auto fuori strada Nella notte a Sampeyre : muore una 17enne di borgata Rore : Una ragazza di 17 anni, M. M.R., è morta la notte scorsa in un incidente in via Elva a Sampeyre, a pochi metri dal rifugio Sant'Anna, in provincia di Cuneo. Un'Auto è uscita fuori strada. La giovane ...

Demolizione del ponte Nelle mani di Autostrade. L’imbarazzo dei pm : Nubi scure si addensano su ciò che rimane del ponte Morandi: l’allerta meteo in vigore da ieri sera su Genova ha bloccato tutte le operazioni nel letto del torrente Polcevera, sino a questa notte. Si teme per il vento forte e il rischio di nuovi crolli dai tronconi rimasti in piedi. Ma anche dal punto di vista della Demolizione e ricostruzione del ...

Autostrade - per Genova investito Nella manutenzione più della media : Teleborsa, - Non c'è stato un difetto di investimenti di Autostrade per l'Italia nella manutenzione delle Autostrade , anzi, la concessionaria avrebbe speso di più di quanto previsto dalla Convenzione ...

Taranto - nubifragio su Grottaglie : agenti salvano bambino rimasto bloccato Nell’auto dall’acqua : Sono arrivati quando l’acqua stava per arrivare al volante. E poco dopo l’automobile sarebbe stata completamente sommersa dalla cascata provocata dal nubifragio che ieri sera ha colpito Grottaglie (Taranto) con allagamenti, alberi sradicati e auto bloccate dalla massa di acqua con i passeggeri a bordo. L’equipaggio di una volante del commissariato di Grottaglie, arrivato sul posto, è stato attratto da una macchina, sommersa ...

Roma : 136 dosi di eroina Nell’auto - arrestato : Roma – Un Romano di 47 anni, senza fissa dimora e con precedenti, e’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, era tenuto sotto controllo dai militari poiche’ sospettavano potesse dedicarsi a qualche attivita’ illecita e, proprio durante un servizio di ...

Alessandria : papà abbandona Nell’auto sotto il sole i figli di 3 e 5 anni : La temperatura esterna era di 34 gradi, mentre quella interna superiore a 40: a salvare i bambini l'intervento della polizia.Continua a leggere

L’auto si trasforma in una trappola mortale. Dramma Nella notte : donna muore tra le fiamme : Doveva essere una serata estiva come tutte le altre, una delle tante passate insieme nel corso della propria vita. Per una coppia di Ravenna, invece, la notte di giovedì 23 agosto 2018 sarà per sempre un incubo. Quello che è accaduto intorno alle ore 21 di ieri lascia una comunità attonita e senza parole. Una fine terribile, in trappola nell’auto in fiamme. Una donna di 86 anni, Maria Mordini, è morta in serata quando l’auto su cui ...

Autostrade - ToniNelli nega ipotesi intervento Cdp : ... accreditata negli ultimi giorni da fonti del governo, ha trovato una seconda autorevole smentita dopo quella già arrivata del ministero dell'Economia.

"Ora abbattere il ponte" E c'è il blitz della Gdf Nella sede di Autostrade : La prima parte a cadere sarà quella di Levante, che è stata costruita proprio sopra le abitazioni evacuate, come si vede bene dalle foto che hanno fatto il giro del mondo. Non sarà l'unica. 'Di quel ...