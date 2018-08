Nel Gran Premio di Formula 1 del Belgio sarà ancora Hamilton contro Vettel

Diciotti - Nella notte sbarcano tutti i 137 migranti. Conte : “Sconfitta per l’Europa”. Ue : “Solidarietà non basta” : L’incubo è finito poco dopo la mezzanotte. Sono tutti a terra i 137 migranti rimasti a bordo della nave Diciotti ormeggiata per cinque giorni al porto di Catania. Hanno trascorso la notte nell’hotspot realizzato nell’ex caserma Gasparro di Messina. In molti hanno dormito poco visto che sono arrivati, su autobus dell’aeronautica militare di stanza a Sigonella, nella tarda nottata. Resteranno nella struttura gestita dalla società Badia ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Bratislava 2018 : Anna Shcherbakova incanta Nel singolo femminile. Khudaiberdieva-Nazarov trionfano Nella danza : Si sono appena spenti i riflettori dell’ Ondrej Nepela, impianto sportivo di Bratislava che questa settimana ha ospitato la prima delle sette tappe del Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico. Non ha tentato l’atteso quadruplo lutz la quattordicenne russa Anna Shcherbakova, trionfatrice assoluta della categoria individuale femminile. La pattinatrice allenata da Eteri Tuberidze e Sergei Dudakov ha snocciolato nel suo programma ...

AntoNella Clerici dimagrita / Foto : la conduttrice in gran forma per il ritorno in tv con Portobello : Antonella Clerici è pronta per tornare con il remake di Portobello. La conduttrice si mostra dimagrita e in gran forma in uno scatto postato su Instagram(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:15:00 GMT)

Diciotti - la lezione del ColonNello ai buonisti : "Ecco dove finiranno i migranti" : Il Colonnello Savino Paternò, ex ufficiale CC, non le manda a dire. Non le manda a dire al procuratore di Agrigento, il pm che è salito sulla nave Diciotti della Guardia costiera dopo aver aperto un fascicolo per "sequestro di persona" contro ignoti. Oggi Luigi Patronaggio è atteso a Roma per ascoltare alcuni funzionari del Viminale. Legittimo, per carità. Ma c'è chi, come il Colonnello, non approva il suo modo di gestire la questione ...

Migranti - vertice Ue : niente intesa a Bruxelles/ Ultime notizie ToniNelli - con Salvini "no lezioni all'Italia : Migranti, vertice UE: fumata nera su ricollocazione. Ultime notizie Bruxelles, il premier Giuseppe Conte: "Ipocriti, Italia trarrà le sue conseguenze"(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:02:00 GMT)

Grande squalo bianco avvistato Nell'Oceano - tre riprese da brividi : L'avvistamento dello squalo bianco in Massachussets: torna la paura Lo squalo è uno dei predatori più pericolosi al mondo ed il timore reverenziale che aleggia intorno a questo abitante del regno ...

“I migranti? Trattenerli sulla Diciotti è Nel loro interesse”. Parla Giarrusso (M5s) : Roma. Alla fine, per uno di quei paradossi tutti italiani, è proprio la sconfitta politica, la conclamata incapacità del sedicente governo del cambiamento di ottenere non già l’ascolto, ma quantomeno il riconoscimento della credibilità, a ricompattare la pattuglia gialloverde. Lo fa, il premier e av

Pattinaggio di figura – Grassl da favola a Bratislava : terzo Nel Junior Grand Prix : Nella tappa slovacca che ha aperto la stagione di Junior Grand Prix il giovane talento azzurro ha colto il miglior risultato in carriera nel circuito internazionale di categoria con il nuovo personal best a 199.26 punti Inizia con il botto per l’Italia la stagione 2018-19 del Pattinaggio artistico. A Bratislava, nella tappa d’esordio di Junior Grand Prix, Daniel Grassl (Young Goose Academy) illumina la seconda giornata di gare ...

Dall’emergenza della Diciotti alla razionalità Nella gestione dei migranti : Una politica migratoria seria non si elabora in momenti di emergenza. Una barca in mare piena di disperati è un'emergenza e va trattata con gli strumenti propri dell'emergenza, nel rispetto dei diritti fondamentali.C'è bisogno di una riforma delle politiche migratorie del nostro Paese? Certamente sì. Il fenomeno provoca tensioni economiche, sociali e politiche che c vanno affrontate e allentate.alla base del fenomeno ...

Blitz del vicesindaco di Trieste Nella notte : 'sgombera' i migranti dalle Rive : Trieste - Intervento diretto del vicesindaco della Lega Paolo Polidori nella serata di ieri per sgomberare personalmente il bivacco di migranti sulle Rive cittadine, nelle vicinanze della Capitaneria ...