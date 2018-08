Neil Simon è morto Ultime notizie | addio al re della commedia | La strana

morto il drammaturgo Neil Simon : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Morto Neil Simon - le sue commedie sbancarono a Broadway : Il drammaturgo e sceneggiatore statunitense Neil Simon è Morto a 91 anni in un ospedale di New York. Soffriva di insufficienza renale e nel 2004 aveva subito un trapianto, grazie a un organo donato dal suo agente e amico di vecchia data Bill Evans. Simon è stato autore di alcuni dei maggiori successi di Broadway, commedie rappresentate centinaia di volte come "A piedi nudi nel parco", "La strana coppia" e "Appartamento al Plaza", alcuni dei suoi ...