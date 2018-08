NBA Live 19 | la demo è disponibile per console

NBA – Kobe Bryant premia i Lakers e dà un prezioso consiglio : “roster di livello! Per battere gli Warriors devono…” : Kobe Bryant ha elogiato la struttura del roster dei Los Angeles Lakers, fornendo a LeBron e compagni un prezioso consiglio per la sfida contro gli Warriors Nonostante un mercato al di sotto delle aspettative (tanti acquisti di medio livello e solo uno top, LeBron James, ma senza gli arrivi ventlati di Paul George e Kawhi Leonard) i Los Angeles Lakers hanno incassato gli elogi di Kobe Bryant. Il ‘Black Mamba’ ha sottolineato la ...

NBA - Vince Carter : "Posso ancora giocare ad alti livelli" : ROMA - A quarantun'anni suonati Vince Carter ripartirà dagli Atlanta Hawks. Il fuoriclasse nativo di Daytona Beach, dopo aver vestito le casacche di Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, ...

NBA Live 19 : i giocatori potranno creare un personaggio femminile. In arrivo la demo : NBA Live 19 permetterà ai giocatori di creare un personaggio femminile per la prima volta nella serie e utilizzarlo all'interno della modalità carriera.Inoltre, come segnala VG247.com, i giocatori saranno in grado di scansionare i propri volti per creare il giocatore più somigliante possibile. Questa opzione era disponibile solo per gli uomini, ma ora sarà ufficialmente disponibile anche per le donne.Una volta terminata la sansione, i giocatori ...

NBA – DeRozan elogia gli Spurs : “Popovich? Sono un suon fan - le vittorie parlano per lui. Aldridge? A livello di Chris Bosh” : DeMar DeRozan esalta la realtà Spurs in cui si è ‘ritrovato’ dopo la trade che lo ha costretto a lasciare i Raptors: la guardia ex Toronto ha elogiato coach Popovich e LaMarcus Aldridge DeMar DeRozan non è arrivato ai San Antonio Spurs con il sorriso. Nessun problema con la franchigia texana, ma qualche scoria con la dirigenza dei Raptors che lo ha scambiato senza alcun preavviso. Da grande professionista qual è però, DeRozan è ...