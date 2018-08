Nave Diciotti | sbarcano tutti gli immigrati a bordo | trionfo di Salvini | dove li manda

Nave Diciotti - Di Pardo chiede al Tar di Catania lo sbarco dei migranti - : Non si può accettare, infatti, che degli esseri umani vengano utilizzati come merce di scambio e diventino degli ostaggi utilizzati per finalità di politica internazionale; non si può accettare che ...

Nave Diciotti - Salvini indagato. Il ministro dà l’ok allo sbarco : Inchiesta della procura di Agrigento sul titolare del Viminale e su un capo di gabinetto. Il premier Conte duro con l’Europa: «Non voteremo il bilancio Ue». La Chiesa italiana si fa carico di cento migranti, arrivano disponibilità daall’Albania e dall’Irlanda ...

Diciotti - tutti scesi dalla Nave i 137 migranti : Sono tutti sbarcati i 137 migranti ancora a bordo della nave Diciotti, a cinque giorni dall'arrivo al molo di Levante del porto di Catania. I primi a scendere, poco dopo la mezzanotte del 26 agosto, ...

Nave DICIOTTI/ Così papa Francesco ha sbloccato la crisi : Ieri sera la crisi umanitaria e politica della NAVE DICIOTTI ha trovato una soluzione inattesa, sorprendente e positiva per impulso di papa Francesco. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 06:00:00 GMT)CAOS NAVE DICIOTTI/ Mussie Zerai: dopo Salvini anche l'Europa calpesta i più deboliCAOS MIGRANTI/ Moavero: la NAVE DICIOTTI ha salvato 200 persone, il problema è l'Europa

Nave Diciotti - Roberto Saviano a Salvini : 'Un atto criminale tenere i migranti a bordo' : 2 Roberto Saviano torna all'attacco contro il titolare del Viminale non usando mezzi termini, ma sferrando una pesante bordata per la gestione della vicenda Diciotti. 'È un atto criminale tenere i migranti sulla Nave Diciotti ndr in questo modo', ha detto lo scrittore napoletano da Riace, dove si trovava per un incontro con il primo cittadino della cittadina calabrese. Saviano: 'Salvini deve capire che è Ministro' Lo scontro fra ...

Nave Diciotti - i migranti trasferiti momentaneamente a Messina | : La situazione si è sbloccata dopo 10 giorni. I primi soccorsi al largo di Lampedusa nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Dal 20 agosto la Nave era ferma nel porto di Catania. A bordo c'erano 177 ...

Nave Diciotti - i migranti saranno accolti da Cei - Irlanda e Albania | : Il premier Conte: "Li ringrazio per aver aderito all'invito a partecipare alla redistribuzione. Questo Governo non abbandona persone in pericolo di vita". I vescovi: la situazione non era più ...

Nave Diciotti - Salvini indagato dalla Procura di Agrigento - : Le ipotesi di reato sono: sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Sottoposto a indagini anche il capogabinetto del ministro. Il vicepremier chiede una riforma della giustizia e dice: ...

Nave Diciotti - Giuseppe Conte ringrazia Albania - Irlanda e la Cei. Battaglia all'Europa : "Non aderiamo al piano finanziario" : Il "grazie" a Irlanda, Albania e alla Cei per la partecipazione alla redistribuzione dei migranti a bordo della Nave Diciotti, ma anche un nuovo affondo contro l'Europa e l'annuncio della mancata adesione dell'Italia al piano finanziario dell'Unione europea. Il premier Giuseppe Conte affida a un post su Facebook il suo punto di vista sulla vicenda della Diciotti."Questo Governo - scrive Conte - esprime una politica sull'immigrazione rigorosa e ...

Nave Diciotti - Matteo Salvini indagato dai pm di Agrigento : Assieme al ministro dell'Interno anche il suo capogabinetto. Le accuse sono di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Anm: Inammissibili interferenze di Salvini

Nave Diciotti - Salvini indagato dalla procura di Agrigento. Lui replica : bloccare l'immigrazione clandestina è un dovere per un ministro : «La procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro e un capo di gabinetto,...

Nave Diciotti - Salvini è indagato - il ministro : “Vengano ad arrestarmi” : Matteo Salvini su Facebook torna sul caso della Diciotti: "Se il procuratore vuole interrogarmi, o magari arrestarmi perché difendo i confini e la sicurezza del mio Paese, ne sono fiero e lo aspetto a braccia aperte!". L'Associazione nazionale magistrati: "Inammissibili e indebite interferenze da parte del ministro".Continua a leggere

Nave Diciotti - la procura di Agrigento indaga il ministro Salvini per sequestro di persona : Il procuratore di Agrigento ha iscritto il ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona a proposito del caso della Nave Diciotti. Il magistrato Luigi Patronaggio trasmetterà ora il ...

Nave Diciotti - Salvini indagato dai pm di Agrigento - : L'inchiesta passa al tribunale dei ministri di Palermo. Salvini oggi aveva dichiarato: "Se vogliono arrestarmi gli aspetto". La replica dei magistrati: "Inammissibili interferenze". Intanto l'Albania ...