Nave Diciotti | Salvini indagato Il ministro dà l’ok allo sbarco

Diciotti - tutti scesi dalla Nave i 137 migranti : Sono tutti sbarcati i 137 migranti ancora a bordo della nave Diciotti, a cinque giorni dall'arrivo al molo di Levante del porto di Catania. I primi a scendere, poco dopo la mezzanotte del 26 agosto, ...

Nave DICIOTTI/ Così papa Francesco ha sbloccato la crisi : Ieri sera la crisi umanitaria e politica della NAVE DICIOTTI ha trovato una soluzione inattesa, sorprendente e positiva per impulso di papa Francesco. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 06:00:00 GMT)CAOS NAVE DICIOTTI/ Mussie Zerai: dopo Salvini anche l'Europa calpesta i più deboliCAOS MIGRANTI/ Moavero: la NAVE DICIOTTI ha salvato 200 persone, il problema è l'Europa

Nave Diciotti - Roberto Saviano a Salvini : 'Un atto criminale tenere i migranti a bordo' : 2 Roberto Saviano torna all'attacco contro il titolare del Viminale non usando mezzi termini, ma sferrando una pesante bordata per la gestione della vicenda Diciotti. 'È un atto criminale tenere i migranti sulla Nave Diciotti ndr in questo modo', ha detto lo scrittore napoletano da Riace, dove si trovava per un incontro con il primo cittadino della cittadina calabrese. Saviano: 'Salvini deve capire che è Ministro' Lo scontro fra ...

Nave Diciotti - i migranti trasferiti momentaneamente a Messina | : La situazione si è sbloccata dopo 10 giorni. I primi soccorsi al largo di Lampedusa nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Dal 20 agosto la Nave era ferma nel porto di Catania. A bordo c'erano 177 ...

Nave Diciotti - i migranti saranno accolti da Cei - Irlanda e Albania | : Il premier Conte: "Li ringrazio per aver aderito all'invito a partecipare alla redistribuzione. Questo Governo non abbandona persone in pericolo di vita". I vescovi: la situazione non era più ...

Nave Diciotti - Salvini indagato dalla Procura di Agrigento - : Le ipotesi di reato sono: sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Sottoposto a indagini anche il capogabinetto del ministro. Il vicepremier chiede una riforma della giustizia e dice: ...

Nave Diciotti - Giuseppe Conte ringrazia Albania - Irlanda e la Cei. Battaglia all'Europa : "Non aderiamo al piano finanziario" : Il "grazie" a Irlanda, Albania e alla Cei per la partecipazione alla redistribuzione dei migranti a bordo della Nave Diciotti, ma anche un nuovo affondo contro l'Europa e l'annuncio della mancata adesione dell'Italia al piano finanziario dell'Unione europea. Il premier Giuseppe Conte affida a un post su Facebook il suo punto di vista sulla vicenda della Diciotti."Questo Governo - scrive Conte - esprime una politica sull'immigrazione rigorosa e ...

Nave Diciotti - Matteo Salvini indagato dai pm di Agrigento : Assieme al ministro dell'Interno anche il suo capogabinetto. Le accuse sono di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Anm: Inammissibili interferenze di Salvini

Nave Diciotti - Salvini indagato dalla procura di Agrigento. Lui replica : bloccare l'immigrazione clandestina è un dovere per un ministro : «La procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro e un capo di gabinetto,...

Nave Diciotti - Salvini è indagato - il ministro : “Vengano ad arrestarmi” : Matteo Salvini su Facebook torna sul caso della Diciotti: "Se il procuratore vuole interrogarmi, o magari arrestarmi perché difendo i confini e la sicurezza del mio Paese, ne sono fiero e lo aspetto a braccia aperte!". L'Associazione nazionale magistrati: "Inammissibili e indebite interferenze da parte del ministro".Continua a leggere

Nave Diciotti - la procura di Agrigento indaga il ministro Salvini per sequestro di persona : Il procuratore di Agrigento ha iscritto il ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona a proposito del caso della Nave Diciotti. Il magistrato Luigi Patronaggio trasmetterà ora il ...

Nave Diciotti - Salvini indagato dai pm di Agrigento - : L'inchiesta passa al tribunale dei ministri di Palermo. Salvini oggi aveva dichiarato: "Se vogliono arrestarmi gli aspetto". La replica dei magistrati: "Inammissibili interferenze". Intanto l'Albania ...

Altri sbarchi dalla Nave Diciotti : in ospedale a Catania 16 persone per motivi sanitari : Si fa sempre più drammatica la situazione sulla nave Diciotti, carica di migranti ancorata di fronte al porto di Catania per scalo tecnico: dopo lo sbarco nei 27 minori non accompagnati, oggi sono stati fatti scendere 16 adulti per motivi sanitari. Il governo italiano attende una risposta dall’Europa per non farsi carico in esclusiva dei migranti e la linea dura di Matteo Salvini ha dato adito a numerose polemiche e denunce. Nonostante lo ...

Immigrati - Nave Diciotti : Salvini tratta coi Paesi extra-Ue. Venti andranno in Albania : Colpo gobbo all'Europa: Bruxelles fa orecchie da mercante sugli Immigrati della nave Diciotti ? E il Viminale tratta coi Paesi extra-Ue per trovare accordi e sistemazione. 'In queste ore Salvini e il ...