Napoli-sindaco | la guerra prosegue sui giornali

Antonio Pennarella - morto Nunzio di Un posto al sole/ Il ricordo del sindaco di Napoli : "Attore straordinario" : Antonio Pennarella, morto l'attore napoletano noto soprattutto per il ruolo di Nunzio in Un posto al sole: il messaggio di cordoglio del sindaco di Napoli.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 08:46:00 GMT)

Il Napoli risponde al sindaco : 'Offende la città e strizza l'occhio agli ultras' : ... del lavoro svolto dal presidente De Laurentiis nel territorio della città: l'attività svolta dal Napoli genera interesse nazionale e internazionale, crea posti di lavoro, produce un'economia indotta ...

Napoli-Milan : i tifosi invitano il sindaco De Magistris in Curva B : La città di Napoli si prepara per la prima partita casalinga dell'anno della propria squadra. I ragazzi di Ancelotti dopo aver vinto contro la Lazio all'Olimpico in rimonta, vogliono continuare a trionfare ed a perseguire il trend positivo, raccogliendo più punti possibili già all'inizio della stagione. Tuttavia l'impegno dei ragazzi del tecnico di Reggiolo non sarà quello dei più semplici; a Napoli infatti arriva il nuovo Milan di Gattuso che ...

De Laurentiis a Bari : 'Avessimo un sindaco così a Napoli' : LaPresse, Aurelio De Laurentiis alla conferenza stampa di presentazione del nuovo corso del calcio a Bari , società che ha come presidente il figlio Luigi, parla dello stadio San Nicola e si...

De Magistris contro Salvini : “difesa diritti bambini”/ Sindaco Napoli attacca su migranti e figli coppie gay : Luigi de Magistris attacca Salvini e Fontana: "difendiamo i diritti dei bambini". Sindaco di Napoli contro il Governo sui figli delle coppie gay e sui migranti morti in mare(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:39:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : 'Il San Paolo è una barzelletta per mezzo del sindaco e dei suoi seguaci' : Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , ha parlato ai microfoni di Sky Sport del problema stadio, con il San Paolo in cattive condizioni. Queste le sue parole: 'Che meraviglia questo stadio. E' ancora vuoto, ma ci saranno 57mila persone, sold-out per un'amichevole quando ...