Napoli | Sarri voleva Zielinski al Chelsea… ora rinnova

Hamsik : "Napoli è casa mia"/ Ultime notizie : "Sarri malato di campo. Gol più bello? Contro la Juventus" : Hamsik: "Napoli è casa mia". Ultime notizie, il capitano partenopeo a tutto tondo: "Maurizio Sarri malato di campo. Gol più bello? Contro la Juventus"(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:16:00 GMT)

Napoli - Hamsik : 'Questa è casa mia. Sarri? Un 'malato'' : E io sono molto grato è orgoglioso di questo", nelle parole pronunciate da Marek Hamsik nell'intervista esclusiva rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere dello Sport c'è tutto l'amore dello ...

Sarri rinnega la Serie A - l’ex allenatore del Napoli già ‘affezionato’ alla Premier : “qui non è una guerra” : Maurizio Sarri preferisce la Premier League, il nuovo mister del Chelsea rinnega già la Serie A e le sue dinamiche ‘aggressive’ Le differenze tra Serie A e Premier League? Ce le spiega Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli, volato oltremanica per allenare il Chelsea, come si legge su Gazzetta dello Sport, ha spiegato le diversità tra la massima Serie calcistica italiana e quella inglese. “In Italia è una guerra ...

Napoli-Milan - Ancelotti : “Scudetto? Spero di vincerlo io”. ADL : “Sarri? Non ha vinto nulla” : Napoli-Milan- Carlo Ancelotti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, ha fatto il punto della situazione sul Napoli e sull’obiettivo scudetto accarezzato nella passata stagione, ma poi sfumato. “Manca poco per lo scudetto, Spero di riuscirci io…” “Ci sono sogni e utopie. Rincorrere un’utopia è azzardato, il sogno esiste in base a quanto fatto […] L'articolo Napoli-Milan, ...

Chelsea - Sarri : 'Il mio Napoli grazie a Benitez' : TORINO - Nei 10 minuti di conferenza stampa a Cobham non cita mai De Laurentiis, che pure gli aveva lanciato un'altra frecciata tramite le colonne dell'Equipe . Maurizio Sarri, però, in qualche modo ...

Napoli - Sarri risponde a De Laurentiis : “parla così perchè gli manco…” : Nelle ultime ore botta e risposta tra Maurizio Sarri ed il presidente De Laurentiis, prima le dichiarazioni del numero uno azzurro, poi la risposta dell’allenatore del Chelsea: “De Laurentiis parla molto di me perché gli manco. Lui, per adesso, non mi manca. È vero, non abbiamo vinto nulla a Napoli, ma abbiamo stabilito il record di punti del club a quota 91 e ci siamo qualificati due volte in Champions. Penso che Napoli e il ...

Napoli - De Laurentiis : 'A Sarri ho dato tutto - ma non ha vinto niente' : Chi ben comincia - si dice - è metà dell'opera: "Ancelotti è una persona deliziosa, entrata per errore nel mondo del calcio. In un altro settore avrebbe fatto delle cose straordinarie". Parole al ...

Napoli - De Laurentiis ancora contro Sarri : “gli ho dato tutto - non ha vinto niente” : Il Napoli si prepara per la seconda giornata del campionato di Serie A, di fronte il Milan di Gennaro Gattuso. Nel frattempo il presidente De Laurentiis punzecchia l’ex allenatore Maurizio Sarri nel corso di una intervista a ‘L’Equipe’: “Della scorsa stagione resta sì il piacere di aver giocato molto bene ma poi resta anche l’amarezza di non aver vinto nulla. A Sarri noi abbiamo dato tutto, ma non abbiamo vinto nulla negli ...

Napoli - l'era Ancelotti comincia nel segno del lavoro di Sarri : La vittoria che ieri sera ha aperto il campionato dei partenopei è maturata grazie agli schemi lasciati dall'allenatore del Chelsea, con l'aggiunta della novità Milik

Napoli - il vecchio e il nuovo : l'era di Ancelotti riparte dal lavoro di Sarri : Vero, e lo dice anche Carlo stesso a Sky Sport dopo la partita. "Perché qualcosa di importante è stato fatto". Ma vero è anche che le sue prime mosse iniziano già a vedersi, e già dalla prima ...

Lazio-Napoli - Ancelotti : 'Qui per perfezionare il grande lavoro di Sarri. Se pensavo di fare peggio restavo a casa' : Il Napoli vince a Roma contro la Lazio e risponde immediatamente alla Juventus, che poco prima si era imposta a Verona contro il Chievo. Dopo il vantaggio di Immobile, gli azzurri ribaltano il ...

Napoli - Ancelotti come (o anche meglio) Sarri : la squadra regala spettacolo : Si è concluso il secondo math valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Napoli che hanno dato vita ad una partita piena di spettacolo e gol. Inizio difficile per il Napoli, la Lazio passa in vantaggio con un gran gol di Immobile, l’attaccante sempre immarcabile. Il Napoli sembra alle corde, poi la grande reazione. Prima il gol annullato a Milik, poi azione fantastica Insigne-Callejon-Milik, il polacco non sbaglia. ...

Sarri e de Magistris nel mirino di De Laurentiis - il Presidente del Napoli al vetriolo : “potrei scatenargli addosso il mio pool di avvocati” : Dall’addio a Sarri agli acquisti di mercato del Napoli: Aurelio De Laurentiis dice la sua alla vigilia dell’esordio della Serie A 2018/2019 L’eccitazione cresce per tutti i tifosi alla vigilia dell’esordio della stagione 2018/2019 di Serie A. Anche Aurelio De Laurentiis, primo supporter del suo Napoli, pare piuttosto felice di poter di nuovo godere da domani dello spettacolo che il campionato sarà in grado di ...

Ag. Rugani : 'Sarri lo voleva prima al Napoli - poi al Chelsea. La Juventus non lo vende' : TORINO - Davide Torchia , il procuratore che cura gli interessi di Daniele Rugani , ha parlato a 'Radio Kiss Kiss Napoli' della calda estate vissuta dal proprio assistito, confermando le voci ...