Napoli | rinnovo in vista per il capitano

Napoli - incontro per il rinnovo di Callejon : Avvio di stagione molto positivo per José Maria Callejon , che si è ritagliato un ruolo importante anche nel Napoli di Carlo Ancelotti. Presto, come scrive La Gazzetta dello Sport , ci saranno dei contatti tra il club di Aurelio De Laurentiis e l'agente dell'ex Real Madrid per rinnovare il contratto in scadenza nel 2020.

Napoli - pronto il rinnovo per Callejon : attesi gli agenti in città : Secondo la Gazzetta dello Sport è tempo di rinverdire il matrimonio tra il Napoli e Callejon . L'esterno spagnolo sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con il club azzurro in scadenza 2020. Nei prossimo giorni, infatti, ...

Ag. Hysaj : 'Il Napoli gli ha negato il trasferimento al Chelsea. Sul rinnovo...' : L'agente Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di RMC Sport : 'Juventus, Inter, Roma, Milan hanno fatto un grande mercato. Il Napoli e la Lazio poco perché erano già squadre importanti, hanno mosso soprattutto quelle di alta classifica. Mi aspettavo ...

Napoli e il Comune verso il rinnovo della convenzione per il San Paolo : Lunga riunione tra il Napoli e il Comune per gettare le basi di una nuova convenzione quinquennale sull'uso del San Paolo. L'articolo Napoli e il Comune verso il rinnovo della convenzione per il San Paolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - Koulibaly chiede 5 milioni per il rinnovo : folle offerta dello United : La Gazzetta dello Sport svela come io Manchester United abbia fatto un'offerta pazzesca da 100 milioni rifiutata per Koulibaly e che si tratta per il rinnovo: 'La prima richiesta del manager Ramadani è di 5 milioni ...

Giuntoli al Milan? / Ultime notizie : il ds rifiuta il rinnovo col Napoli e vola verso Milano : Giuntoli al Milan? Ultime notizie: il direttore sportivo rifiuta il rinnovo con il Napoli e potrebbe volare verso Milano sponda rossonera. Il futuro si deciderà nelle prossime settimane?(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 23:11:00 GMT)

Rinnovo Albiol - arriva la conferma del Napoli : 'Molto - molto bene' : Due tweet pubblicati sul profilo Twitter ufficiale del Napoli confermano quanto lanciato da Sky Sport sul Rinnovo di Raul Albiol fino al 30 giugno 2021. Il Napoli @sscNapoli ha rinnovato il contratto del calciatore Raul Albiol fino al 30 giugno 2021. molto, molto bene #ForzaNapoliSempre - ...

Napoli - sfortuna Younes : va ko - salta l'arrivo. Albiol - rinnovo vicino : Una vicenda sfortunata, oltre che paradossale, quella di Amin Younes, esterno d'attacco che il Napoli aveva portato a Castel Volturno a gennaio e che, dopo una repentina fuga per tornare in Olanda, ...

Calciomercato Napoli - Albiol ha deciso di restare : pronto il rinnovo di contratto senza clausola : Albiol-Napoli: l'amore continua. Nonostante la corte del Villarreal, il difensore spagnolo sembra aver deciso nelle ultime ore di restare in azzurro. I contatti continui per definire l'accordo per il ...

Napoli scatenato! 3 colpi in arrivo - un rinnovo e la rivelazione di De Laurentiis : “ecco chi vuole Ancelotti” : De Laurentiis pronto a scatenarsi sul mercato, il patron del Napoli ha piazzato i primi colpi ma non è certo finita qui… Il Napoli vuole a tutti i costi accorciare ancor di più il gap dalla Juventus, effettuando possibilmente anche il sorpasso in chiave scudetto. Per raggiungere tale obiettivo, la società del patron De Laurentiis si sta muovendo attentamente sul mercato. Le ultime notizie che arrivano da Napoli sono concitate, ma ...