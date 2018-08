Napoli | nuovo scontro con il sindaco De Magistris | pagine a pagamento per accusarlo

Scuola - Bussetti sarà a Napoli per inaugurare il nuovo anno scolastico : Presente a Napoli per la giornata conclusiva del Campus estivo di formazione dell’Agidae, Marco Bussetti tornerà nel capoluogo campano il 12 settembre per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico. Il ministro dell’Istruzione ha raccolto l’invito rivoltogli dall’assessore all’Istruzione del comune di Napoli, Annamaria Palmieri, a margine dell’evento sopraccitato. Bussetti: “La Scuola deve ritrovare la ...

DIRETTA/ Napoli-Milan (risultato live 2-2) streaming video Dazn : doppietta di Zielinski - è di nuovo parità! : DIRETTA Napoli Milan, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match che si gioca al San Paolo nella seconda giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:02:00 GMT)

Il Napoli blinda Callejon : dall'interesse del Milan al nuovo contratto - le ultime : Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , il patron Aurelio De Laurentiis - che ha più volte dichiarato incedibile Callejon - incontrerà l'entourage del calciatore per trovare l'intesa.

Chi è il nuovo fidanzato di Valentina Vignali? Ecco Kevin Di Napoli - il pugile che ha stregato la fashion blogger [GALLERY] : Kevin Di Napoli è il nuovo fidanzato di Valentina Vignali, la sexy fashion blogger volta pagina dopo la travagliata storia d’amore con Stefano Laudoni Dopo l’addio a Stefano Laudoni, risalente a fine luglio (vedi qui), Valentina Vignali è stata beccata al ‘Samsara’ di Gallipoli insieme ad un altro uomo. Se in un primo momento l’identità del ragazzo era rimasta anonima, ora si scopre che il tatuato nuovo ...

Napoli - Milik nuovo faro dell'attacco azzurro : Il polacco, al quarto gol consecutivo da titolare in Serie A, ha archiviato la sfortuna del passato ed è pronto a caricarsi sulle spalle la squadra partenopea

Napoli - il vecchio e il nuovo : l'era di Ancelotti riparte dal lavoro di Sarri : Vero, e lo dice anche Carlo stesso a Sky Sport dopo la partita. "Perché qualcosa di importante è stato fatto". Ma vero è anche che le sue prime mosse iniziano già a vedersi, e già dalla prima ...

Milik & Insigne - Ancelotti gode : il nuovo Napoli ribalta la Lazio : Nove anni dopo, Carlo Ancelotti torna in Italia e lo fa sulla panchina del Napoli: debutto subito ostico, nella tana della Lazio, all'Olimpico di Roma, nella prima partita della Serie A trasmessa...

Il Napoli ha un nuovo portiere : è fatta per Ospina - domani fa le visite : Il Napoli ha trovato il suo nuovo portiere . Secondo quanto riferisce Sky Sport , si tratta dell'estremo difensore classe '88 dell'Arsenal David Ospina, che arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito. In ...

Lazio verso il Napoli : il nuovo de Vrij è Acerbi : Sarà un nuovo inizio soltanto eliminando un duplice vecchio vizio. Si riparte dalla fine. Dalla scorsa stagione, ma anche dagli ultimi ko nelle ultime due amichevoli contro Arsenal e Borussia. Nessun ...

Napoli - domani Ancelotti scopre il nuovo centro sportivo : Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport nella giornata di domani Carlo Ancelotti dirigerà il suo primo allenamento da tecnico del Napoli nel centro sportivo di Castel Volturno, rinnovato dopo lavori di ristrutturazione da circa 1 ...

Napoli - Malcuit imbarazzante : il nuovo terzino fa acqua da tutte le parti! : Malcuit non certo all’altezza della situazione nell’ultima amichevole del Napoli contro il Wolfsburg, due errori da scuola calcio Napoli, Malcuit non è partito col piede giusto… per usare un eufemismo. La sua partita di ieri contro il Wolfsburg è stata davvero pessima. Il terzino destro si preoccupa forse solo della fase offensiva, ma si deve anche difendere se giochi esterno di una difesa a 4. Ancelotti di certo avrà ...