Napoli-Milan | Gattuso | ' Mi brucia perdere così Sul 2-1 abbiamo spento la luce'

Milan - Gattuso : "Siamo spariti dopo il gol del Napoli". Leonardo : "La strada è lunga" : "dopo il gol del Napoli siamo spariti e questo non deve succedere. Dobbiamo lavorare sull'aspetto mentale, ma dobbiamo avere la personalità senza che ti venga nessun braccino". La faccia di Gennaro ...

Napoli-Milan - le pagelle : Zielinski incanta. Bonaventura non basta : pagelle NAPOLI Ospina 5,5 - Due tiri in porta, due gol: non proprio un esordio da ricordare tra i pali del Napoli. Hysaj 5,5 - Spaesato nel primo tempo, viene fuori alla distanza. Albiol 6 - Bada al ...

Juve-Lazio 2-0 - decidono Pjanic e Mandzukic. CR7 ancora a secco. Napoli-Milan 3-2 - rimonta pazzesca al S.Paolo : Juve-Lazio- Finisce 2-0 in favore della Juventus la 2^ giornata di campionato. Mossa a sorpresa di Allegri che sceglie di puntare sul 4-3-3 dal 1°. A centrocampo spazio per Matuidi, mentre in attacco out Douglas Costa, Dybala e Cuadrado. Bernardeschi, Mandzukic e CR7 in campo dal 1′. Gara dominata dai bianconeri, in gol nel primo […]

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Milan 3-2 - vittoria in rimonta dei partenopei. Mertens e Zielinski fanno impazzire il San Paolo : Seconda giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019 e seconda vittoria in rimonta per il Napoli di Carlo Ancelotti contro il Milan di Rino Gattuso. Al San Paolo una partita bellissima che vede i rossoneri andare in vantaggio di due gol grazie alle realizzazioni di Giacomo Bonaventura al 15′ e di Davide Calabria al 49′. Ci hanno pensato allora una doppietta di Piotr Zielinski (53′, 67′) e una rete del ...

