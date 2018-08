Napoli-Milan | ancora ritardi e problemi con Dazn

Napoli-Milan : i tifosi napoletani scioperano contro De Laurentiis : I tifosi del Napoli hanno attuato uno sciopero del tifo per tutto il primo tempo di Napoli-Milan. Nessun coro si è levato dalle curve che avevano anche gli striscioni identificativi dei gruppi organizzati che sono sempre esposti, coperti. --Lo sciopero del tifo è finito a inizio secondo tempo: il primo coro è stato di insulti contro il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, svelando con dei lunghi “vaffa” il motivo dello sciopero del ...

Napoli-Milan 3-2 - le pagelle : Zielinski cambia la partita, Allan corre per due, Ospina non convince. Napoli: 7 La rimonta con la Lazio, poi questa, pesantissima, quando era sotto di due gol ed efficace come una vite spanata. Poi ...

PAGELLE/ Napoli-Milan (3-2) : Pipita rimandato. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 2^ giornata) : PAGELLE Napoli-Milan (3-2): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:52:00 GMT)

Napoli-Milan di oggi live su Dazn : visibile su pc - smartphone e televisore : La Serie A entra nel vivo e oggi i riflettori saranno puntati su Napoli-Milan, il big match che aprira' la seconda giornata di questa settimana. Un match decisamente molto atteso dai tifosi delle due squadre, in particolar modo da quelli partenopei, dato che sara' la prima partita in casa con il nuovo allenatore Carlo Ancelotti. In moltissimi attendono con trepidazione il fischio d'inizio del match, fissato per le ore 20.45, il quale sara' ...

Napoli-Milan - Higuain bene ma Gattuso pretende di più dal suo 9 : Gonzalo Higuain ha giocato una discreta gara contro il Napoli, la prima ufficiale col Milan è stata però una sconfitta cocente Gonzalo Higuain ha giocato una buona gara ieri di fronte al suo ex pubblico di Napoli. Alla prima ufficiale con la maglia del Milan, il Pipita non ha timbrato il cartellino ma si è reso protagonista di una prova di spessore, ripulendo diversi palloni sporchi e facendo respirare la squadra, un po’ meno lucido ...

Napoli-Milan - Gattuso : “Scomparsi dal campo dopo il 2-1” : Rino Gattuso analizza la sconfitta subita in rimonta contro il Napoli. La sconfitta contro i partenopei ha lasciato l’amaro in bocca al tecnico rossonero, che dopo il vantaggio per due reti a zero sperava, quantomeno, di non perdere. Di seguito, le parole dell’allenatore rossonero nel post-partita. Gattuso: “Errore sul primo gol di Musacchio” Sulla sconfitta: “Ci abbiamo messo anche del nostro, dopo il 2-1 abbiamo ...

Video/ Napoli-Milan - 3-2 - : highlights e gol della partita - Serie A - 2giornata - : Video Napoli Milan , 3-2, : highlights, gol della partita, valida per la 2giornata di Serie A. Immagini salienti della sfida al San Paolo , 25 agosto, .

Napoli di rimonta - illude il Milan 3-2 : Il Napoli vince ancora in rimonta battendo 3-2 il Milan di Gattuso che per più di metà partita convince e si porta avanti con i gol di Bonaventura , sforbiciata di esterno destro, e Calabria, al 49', ...

Napoli-Milan - Gattuso : 'Mi brucia perdere così. Sul 2-1 abbiamo spento la luce' : Leonardo: "Bisogna acquisire mentalità e sicurezza" Presente a Napoli anche Leonardo, che ha parlato nel dopo partita ai microfoni di Sky Sport: "perdere così dopo un primo tempo giocato molto bene ...

Video/ Napoli-Milan (3-2) : highlights e gol della partita (Serie A - 2^ giornata) : Video Napoli-Milan (3-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A. Rimonta entusiasmante dei partenopei che annullano il doppio vantaggio rossonero.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 03:03:00 GMT)

Serie A - Napoli-Milan : le probabili formazioni del big match di Fuorigrotta : Questa sera allo stadio 'San Paolo' di Fuorigrotta Napoli va di scena il big match tra Napoli e Milan, gara valevole per la seconda giornata di andata [VIDEO] del campionato di Serie A Tim della stagione sportiva agonistica 2018/2019. Grande attesa nell'arena partenopea per il ritorno in citta' di due ex calciatori che hanno indossato la maglia azzurra: l'attaccante Gonzalo Higuain lo scorso anno a Torino sponda Juventus, questa sera titolare al ...

Serie A - Napoli-Milan 3-2 : il tabellino : Napoli-Milan 3-2 - Primo tempo 0-1 MARCATORI - Bonaventura, M, al 15' p.t.; Calabria, M, al 4', Zielinski, N, all'8' e al 22', Mertens, N, al 35' s.t. NAPOLI, 4-3-3, - Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly,...

Milan - Gattuso : "Siamo spariti dopo il gol del Napoli". Leonardo : "La strada è lunga" : "dopo il gol del Napoli siamo spariti e questo non deve succedere. Dobbiamo lavorare sull'aspetto mentale, ma dobbiamo avere la personalità senza che ti venga nessun braccino". La faccia di Gennaro ...

Serie A - il Milan si sgonfia al San Paolo : il Napoli di Ancelotti gode 3-2 : Il Napoli batte 3-2 in rimonta il Milan nell'anticipo serale della seconda giornata di Serie A. Rossoneri avanti grazie ai gol di Bonaventura al 15' del primo tempo e di Calabria al 4' della ripresa, ...