Napoli di rimonta | illude il Milan 3-2

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Milan 3-2 - vittoria in rimonta dei partenopei. Mertens e Zielinski fanno impazzire il San Paolo : Seconda giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019 e seconda vittoria in rimonta per il Napoli di Carlo Ancelotti contro il Milan di Rino Gattuso. Al San Paolo una partita bellissima che vede i rossoneri andare in vantaggio di due gol grazie alle realizzazioni di Giacomo Bonaventura al 15′ e di Davide Calabria al 49′. Ci hanno pensato allora una doppietta di Piotr Zielinski (53′, 67′) e una rete del ...

Napoli-Milan 3-2 - che rimonta! Doppio Zielinski e sigillo Mertens : La Juve di CR7 chiama, adesso tocca al Napoli. Carlo Ancelotti debutta al San Paolo contro il «suo» Milan. E cerca la vittoria, per spazzare via una settimana di polemiche...

Serie A - il Milan subisce la rimonta del Napoli : al San Paolo finisce 3-2 per gli azzurri : Esordio amaro per il Milan, sconfitto col punteggio di 3-2 dal Napoli al San Paolo. Può recriminare – e non poco – la squadra allenata da Gattuso, passata in vantaggio per due a zero, grazie alle reti di Bonaventura e Calabria. Per i padroni di casa, i gol sono stati realizzati da Zielinski, autore di una doppietta, e da Mertens, che ha messo a segno il tap-in decisivo su assist di Allan. Ottima, comunque, la prestazione di Higuain e compagni, ...

Napoli di rimonta contro la Lazio : 1-2 e aggancio alla Juventus : Il Napoli di Carlo Ancelotti , dopo un precampionato altalenante e a tratti preoccupante, cancella tutte le paure all'esordio in campionato e su un campo difficile come l'Olimpico. Gli azzurri, ...

Lazio-Napoli Risultato 1-2. Il Tabellino | Pagelle | Ancelotti buona la prima - vittoria di rimonta : Lazio-Napoli in diretta live sulle pagine di Leggo.it. Il primo anticipo del sabato della Seria A, che segna anche l'esordio del campionato 2018-19 sulla piattaforma di Dazn, è...