Napoli De Magistris inadeguato

Spot anti-de Magistris del Napoli - ma il Comune rilancia sugli incassi : Lo scontro prosegue a tutto campo, tra Calcio Napoli e Comune . De Laurentiis non molla e acquista pagine sui quotidiani nazionali per rilancia re le accuse a de Magistris : 'È un sindaco inadeguato e ...

Napoli-Milan : i tifosi invitano il sindaco De Magistris in Curva B : La citta' di Napoli si prepara per la prima partita casalinga dell'anno della propria squadra. I ragazzi di Ancelotti dopo aver vinto contro la Lazio all'Olimpico in rimonta, vogliono continuare a trionfare ed a perre il trend positivo, raccogliendo più punti possibili gia' all'inizio della stagione. Tuttavia l'impegno dei ragazzi del tecnico di Reggiolo non sara' quello dei più semplici; a Napoli infatti arriva il nuovo Milan di Gattuso ...