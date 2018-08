Musica | torna MiTo con 125 concerti

F1 – Raikkonen - la Musica e il ritorno in pista : “è bello tornare! Concerti? Solo finlandesi” : Raikkonen, le gare non guardate a casa e le vacanze estive: il finlandese della Ferrari pronto per la sfida di Spa Tutto pronto a Spa-Francorchamps per il 13° appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti del mondo a quattro ruote tornano protagonisti dopo tre lunghe settimane di relax estivo e lo fanno in Belgio. Tre settimane di fuoco, non Solo per quanto riguarda le elevate temperature estive, ma soprattutto per i clamorosi annunci ...

Torna l'Arena Arbostella - da lunedì 27 a sabato 2 Musica - teatro e danza sotto le stelle. : Una settimana tra spettacoli teatrali comici, serate musicali e danza. Ma veniamo al programma. Si comincia come detto lunedi 27 agosto alle ore 21,15 con la "Compagnia Comica Salernitana" che ...

Teatro - danza - Musica : il festival multidisciplinare 'Approdi' torna dal 25 agosto al 9 settembre : Negli ultimi anni si sono dedicati prevalentemente alla creazione ed esecuzione live di musiche per spettacoli teatrali, performance poetiche/letterarie, tappeti sonori per performance audio/visive. ...

Movement Torino - il festival di Musica elettronica e arti torna a ottobre : Il teaser di Movement Torino , il festival di musica elettronica, arti visive e circensi di Torino. L'edizione 2018 si svolgerà il 12 e 13 ottobre al Lingotto Fiere.

Corteo medievale - gusto - balli e Musica. Torna la Sagra di Mezzestate : Ogni mattina ci saranno laboratori e giochi per i bambini, mentre nel pomeriggio spettacoli sempre diversi: dalla sfilata canina, alle lezioni di ballo fino allo show di moto trial. Alle 21, ogni ...

Torna Candiani Estate in Libri e Candiani Estate in Musica : una settimana di spettacoli gratuiti in piazzale Candiani con libri e concerti per tutti : Candiani Estate IN Musica Candiani Estate IN libri 21- 23-26-30 agosto piazzale Candiani tutti gli spettacoli sono gratuiti e iniziano alle 18.30 Domani pomeriggio nel piazzale antistante il Centro culturale Candiani Torna la rassegna Candiani Estate libri organizzata con Mondadori Bookstore ...

Torna la September Fest : 17 notti di Musica e birra : Uno degli spettacoli delle edizioni passate musica d'autore tutte le sere, stand gastronomici e birra a fiumi. Torna a Villa Potenza per il 27° anno la September Fest, l'appuntamento classico del fine estate ...

Agrigento - torna 'R-Estate a Girgenti' : spettacoli e Musica in centro città : torna, nel fine settimana, "R-Estate a Girgenti", la rassegna promossa ad Agrigento dalle attività commerciali di via Atenea, via Pirandello e piazza San Francesco, per rivitalizzare il centro ...

Musica e danza irlandese - torna 'Eire!' : Proprio con i Dubs nel 2013, e a titolo personale due anni dopo, Campbell aveva partecipato a 'Eire!'; Declan Paddyman O'Sullivan, in due spettacoli e una singing session, ne percorrerà la storia ...

Estate Musicale Frentana - a Fossacesia torna l'Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile Fenaroli : I giovani concertisti, diretti dal Maestro Donato Renzetti, uno dei direttori d'orchestra piu' famosi al mondo, vedrà la partecipazione del solista Umberto Battegazzore al pianoforte. Saranno ...

FestInVal - dal 10 al 12 agosto tornano Musica e danza folk a Tramonti di Sotto : ... danza, arte, cultura, tradizione e gastronomia con un ricco programma dal 10 al 12 agosto tra stage di danza musica e canto popolare dedicati al folk italiano ed europeo, spettacoli, concerti, ...

Torna in Cilento la 'Festa del pane e della civiltà contadina' : enogastronomia locale - tradizioni e Musica popolare : LUCA ROSSI 20 agosto doppio concerto: PARAFONÈ + KIEP' SPETTACOLI ITINERANTI , tutte le sere, I Virtuosi della Tarantella , con Antonio Boccella, detto 'Fuoco', Domenico Monaco Contastorie Kiepò ...

A Castelbuono torna il festival della Musica indie con i mitici Jesus e Mary Chain : PALERMO - Sono ventidue. Probabilmente una scommessa tra amici, tramutatasi in una delle migliori realtà del territorio siciliano. La ventiduesima edizione del "Ypsigrock" di Castelbuono, raccoglie ...

Pretty Woman torna in versione Musical - anche Julia Roberts alla serata a New York : Edward e Vivian tornano, ma in versione musical. C'era anche Julia Roberts ad assistere alla tappa dello spettacolo a New York, in occasione della serata tributo al regista del film Gary Marshall. Nei ...