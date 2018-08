Mourinho-United | nervi tesi Dall' Inghilterra | I giocatori non sono felici

Manchester United - la conferenza stampa di Mourinho dura solo 8 minuti : "Il mio obiettivo è giocare bene e vincere, il resto non mi interessa" Nessun commento dunque, sia che si parli delle dichiarazioni del centrocampista campione del mondo che dei problemi che ...

Mourinho agli amici : 'Resto solo perché è il Manchester United' : LONDRA - 'Se non fosse stato il Manchester United sarei già andato via'. E' la confidenza che José Mourinho avrebbe fatto ad alcuni amici alla chiusura di una campagna acquisti a suo avviso ...

Manchester United a due facce tra campo e borsa : caos Mourinho - ma il titolo vola : caos in campo e in panchina, ma valore delle azioni in continua crescita in borsa: un Mancheseter United a due facce. L'articolo Manchester United a due facce tra campo e borsa: caos Mourinho, ma il titolo vola è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier - lo United ammette un "problema Mourinho" - ma sa come risolverlo : La situazione attorno a José Mourinho e al Manchester United si fa sempre più complicata, e la sorprendente sconfitta sul campo del Brighton di domenica scorsa non l'ha di certo migliorata. Secondo ...

I grandi ex massacrano Mourinho - il Manchester United diventa ‘zimbello’ : i Red Devils hanno uno Special… Problem : I grandi ex del Manchester United come Sharpe e Ince massacrano Mourinho e attaccano i Red Devils: la società però prova a difenderlo, nonostante sia conscia di avere uno Special… Problem Da Special One a Special Problem il passo è breve. Basta una tournèe estiva disastrosa, un mercato al di sotto delle aspettative e la sconfitta all’esordio in Premier League contro il Brighton per far sprofondare nel caos il Manchester United. ...

Per Zidane niente Manchester United : "Ci teniamo Mourinho" : Il francese era stato inserito tra i possibili candidati alla panchina dei Red Devils: "Non c'è lavoro da offrire a Zizou"

#MourinhoOut i tifosi dello United inveiscono contro l’ex Special One : raccolta fondi per cacciarlo! : #MourinhoOut è l’hashtag che i tifosi del Manchester United hanno adottato per chiedere alla società di mandar via il tecnico #MourinhoOut! E’ questo l’hashtag che spopola in queste ore tra i tifosi del Manchester United. L’ex Special One da diverse stagioni non riesce ad incidere, con risultati non soddisfacenti in Premier League, prima col Chelsea e poi con lo United. I tifosi dei Red Devils hanno addirittura ...

Premier League - Brighton-Manchester United 3-2 : Mourinho è già a -3 dalle rivali : ROMA - 'Se non sono felice non rendo' . Una specie di avvertimento quello che aveva lanciato Paul Pogba , a segno nel sofferto successo ottenuto casalingo al debutto contro il Leicester e naufragato ...

Premier - Il Manchester City ne fa 6 all'Huddersfield - Mourinho invece affonda : United ko 2-3 a Brighton : Monologo dei Citizens che gganciano Chelsea e Tottenham in vetta. Sconfitta pesante per i Red Devils

Tonfo Manchester United - brutta sconfitta per Mourinho contro il Brighton [FOTO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Man United - Mourinho : 'Possono comprari i giocatori - non la classe' : Il Manchester City può essere un club ricco e può comprare i migliori giocatori del mondo, ma la classe non si compra. E con questo documentario l'hanno dimostrato chiaramente'

Calciomercato Manchester United - Mourinho si tiene stretto Pogba : 'Mai così felici insieme come ora' : Il clima disteso che si è adesso instaurato tra Pogba e il suo club è stato confermato anche dalle immagini trapelate nell'ultimo allenamento, dove il campione del mondo è apparso sorridente e ...

Zidane al Manchester United?/ Ultime notizie : voci su Zizou in caso di addio a Mourinho : Zidane al Manchester United? Ultime notizie: voci su Zizou ai Red Devils in caso di addio a Mourinho, che sarebbe in rotta con la società inglese(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:30:00 GMT)

Manchester United - scontro Pogba-Mourinho : “Se vuoi andare via devi…” : scontro Pogba-Mourinho- Uno scontro totale tra il tecnico del Manchester United e Paul Pogba. Come riportato dai colleghi inglesi di “Sun“, il centrocampista francese, dopo il match contro il Leicester,avrebbe dichiarato: “Qui non sono felice“. Parole che hanno mandato su tutte le furie lo “Special One”, il quale avrebbe sbottato duramente contro Pogba. “PARLA CON […] L'articolo Manchester United, ...