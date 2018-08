MotoGP Warm up Silverstone secco | 1° Vinales Via alle 12 30 | si correrà?

MotoGP - GP Silverstone. Warm up : 1° Maverick Vinales - 2° Andrea Dovizioso - 10° Valentino Rossi. Gara alle 12 : 30 : Maverick Vinales alla ricerca del riscatto. Il pilota spagnolo è il più veloce nel Warm up di Silverstone, anticipato rispetto alla normale programmazione per consentire ai piloti della MotoGP di ...

MotoGP – Valentino Rossi positivo dopo il warm up : “abbiamo fatto una modifica che…” : Sensazioni positive per Valentino Rossi dopo il warm up del mattino al Red Bull Ring nonostante la partenza dalla 14ª casella in griglia al Gp d’Austria Manca sempre meno per il Gp d’Austria di MotoGp: prima della gara di Moto3, vinta da Bezzecchi, i piloti della categoria regina sono scesi un’ultima volta in pista, al Red Bull Ring, per il warm up, al termine del quale il più veloce è stato Andrea Dovizioso, seguito da ...

MotoGP - GP Austria 2018 : Andrea Dovizioso vola nel warm-up e precede Marquez e Lorenzo. Male le Yamaha : Andrea Dovizioso (Ducati) impressiona e chiude al comando il warm-up del Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP. Il pilota romagnolo chiude con il miglior tempo, 1:24.138 al termine di una serie di giri davvero eccellente, con gomma Soft e Media. Se, come pare, il suo ritmo è questo, le chance di vincere anche quest’anno al Red Bull Ring crescono in maniera sensibile. Tra lui e la seconda vittoria consecutiva, però, ci sarà Marc ...

