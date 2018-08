MotoGp Silverstone | gara annullata per il maltempo

MotoGp - cancellato il gp di Silverstone per la troppa pioggia : Il weekend del gran premio di Inghilterra, a Silverstone, è partito male ed è finito ancora peggio con l'annullamento di tutte le gara: dalla moto2 alla moto3, fino ad arrivare alla classe regina. La gara della Motogp era stata addirittura anticipata alle 12:30 ore italiane ma la pioggia copiosa e soprattutto l'asfalto troppo bagnato e pericoloso ha costretto la direzione gara a posticipare continuamente la corsa che alla fine però non è mai ...

MotoGp – Gara cancellata a Silverstone - il commento di Petrucci : “ecco perchè non potevamo continuare ad aspettare” : Danilo Petrucci commenta la difficile domenica di Silverstone e la decisione di cancellare il Gp della Gran Bretagna: le parole del ternano del Team Pramac Dopo un continuo slittamento è finalmente arrivata la comunicazione ufficiale, quella che però nessuno avrebbe voluto sentire: Il Gp della Gran Bretagna è stato ufficialmente cancellato a causa delle condizioni meteo avverse e dell’asfalto del circuito di Silverstone che non ha ...

CLASSIFICA MotoGp/ Mondiale Piloti - Gp di Gran Bretagna 2018 Silverstone : gara cancellata per troppa pioggia : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti rimane invariato per la cancellazione del Gran Premio di Gran Bretagna 2018. A Silverstone piove troppo, le condizioni della pista sono pericolose(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 17:16:00 GMT)

MotoGp Silverstone - ufficiale : la gara è stata cancellata [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

MotoGp – Clamoroso a Silverstone : il Gp della Gran Bretagna è stato cancellato : Arriva la comunicazione definitiva: il Gp della Gran Bretagna non si fa, la decisione dei piloti a Silverstone Un triste e deludente epilogo, a Silverstone: un weekend caotico al Gp della Gran Bretagna, partendo dal brutto incidente di Tito Rabat durante le Fp4 di ieri. La pioggia non ha dato troppa tregua sulla pista britannica, costringendo gli organizzatori a sposare l’orario ufficiale della gara, dalle 14.00 alle 12.30 di ...

MotoGp - GP Silverstone. Franco Uncini - responsabile Sicurezza Fim : 'Non possiamo controllare ogni mese tutte le piste' : Stuart Pringle: "Problema causato dalla pioggia eccessiva" Stuart Pringle, amministratore delegato di Silverstone, ha provato a spiegare i problemi dell'asfalto ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "L'...

MotoGp – Rosi e Laura fanno sorridere Valentino Rossi sotto la pioggia di Silverstone : le sexy ombrelline Yamaha [GALLERY] : Due bellezze mozzafiato al fianco di Valentino Rossi: le ombrelline Yamaha Rosi e Laura fanno sorridere il Dottore nella grigia domenica di Silverstone Una domenica piovosa, piovosissima a Silverstone: nonostante l’anticipo della gara di MotoGp, dalle 14.00 alle 12.30, i piloti della categoria regina non sono potuti ancora scendere in pista per disputare il Gp della Gran Bretagna. Si attendono ancora aggiornamenti, per capire se la ...

MotoGp Silverstone - alle 16 nuovi controlli in pista : Silverstone - Salta anche l'ipotesi di partenza della corsa alle 15, con distanza ridotta a 16 giri. Dopo l'ispezione delle direzione gara è venuto meno il via libera alla riapertura della pit lane e ...

MotoGp – Piove a Silverstone ma i Marshall trovano il modo di divertirsi : altro che moto - si gareggia in canoa [VIDEO] : Piove a dirotto sul tracciato di Silverstone, ma i Marshall non perdono il sorriso: il divertente siparietto che trasforma la gara di moto in una di canottaggio Giornata piovosa a Silverstone, ma le gocce non spengono la passione per la motoGp. Slitta l’inizio della gara: piloti, team, tifosi e personale di servizio devono impiegare il tempo in qualche modo. C’è chi cerca di trovare riparo, nei box si ripassano dati e ...

MotoGp Silverstone - pista allagata : il via slitta ancora - GP a rischio : La pioggia fa slittare il via del GP di Silverstone della MotoGP e ne mette in dubbio la disputa: un secondo via, previsto per le 15 se ci fossero stati i margini di sicurezza, è stato ancora posposto.

MotoGp Silverstone - allarme meteo : o si corre oggi o gara annullata : Silverstone - O si corre questo pomeriggio, oppure la gara sarà annullata. I team, al termine della riunione, non hanno optato per la possibilità di correre lunedì, giorno di festa in Inghilterra. ...

MotoGp – Situazione critica a Silverstone - Uncini tra responsabilità e polemiche : Le parole di Franco Uncini, responsabile della sicurezza, sulla Situazione critica sul circuito di Silverstone Condizioni critiche oggi a Silverstone: dopo la decisione di cambiare orario della gara di MotoGp dalle 14.00 alle 12.30, sul circuito inglese è tutto fermo da oltre un’ora. La partenza della gara regina è stata rimandata a causa delle condizioni meteorologiche che non permettono di correre una gara in sicurezza. Irta ha ...

MotoGp – L’amministratore delegato di Silverstone scagiona l’asfalto del circuito : “la colpa è della forte pioggia” : Stuart Pringle, amministratore delegato del circuito di Silverstone, commenta la situazione creatasi a causa delle forti precipitazioni sulla pista inglese Il via del Gp di Gran Bretagna, previsto per oggi alle ore 12.30, è stato rimandato a causa delle condizioni del tracciato di Silverstone. La pioggia ha reso impraticabile la pista inglese, il cui asfalto si è dimostrato poco drenante a fronte delle precipitazioni che si sono abbattute ...