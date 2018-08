MotoGp Silverstone | come vedere la gara di oggi in diretta tv e streaming

Motomondiale : nuovi orari a Silverstone. MotoGp alle 12.30 : A causa delle condizioni critiche dell’asfalto di Silverstone e dopo la forte pioggia caduta sabato nell’ultima sessione di prove libere, DORNA (organizzatrice del Motomondiale) ha deciso di modificare gli orari delle gare: la MotoGP correrà alle 12.30 e non alle 14.00, viste le condizioni meteo avverse che si prospettano per domenica 26 agosto. Posticipata alle […] L'articolo Motomondiale: nuovi orari a Silverstone. MotoGP alle 12.30 ...

MotoGp - Marquez e le sue perplessità sulla pioggia a Silverstone : “vorrei correre - ma se sarà come nelle Fp4…” : Marc Marquez, quinto nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, confessa le sue sensazioni dopo le qualifiche di Silverstone ed in vista della gara di domani Il dodicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Silverstone premia la velocità delle Ducati. La scuderia di Borgo Panigale mette a segno una doppietta fantastica, che elegge autore del giro più veloce Jorge Lorenzo, seguito dal compagno di squadra Andrea ...

MotoGp Silverstone - Rossi : «È stato un grande peccato - per 2 secondi ho preso la bandiera» : Silverstone - Per Valentino Rossi qualifiche da dimenticare, visto che partirà 12° e sarà costretto a sfoderare un'altra rimonta delle sue per avvicinarsi alle posizioni di vertice in gara. A ...

MotoGp - nuovo orario : il GP di Silverstone 2018 partirà alle 12 : 30 : Capirossi, Delegato Dorna : "Per questioni meteo sembra che intorno alle 12.30 domani debba arrivare una leggera poggia, che dovrebbe invece aumentare nel pomeriggio. Essendo la moto più difficile da ...

MotoGp Silverstone - Rossi : «Abbiamo perso troppo tempo nel cambiare la gomma» : Silverstone - Qualifiche da dimenticare per Valentino Rossi, che dovrà sfoderare un'altra rimonta delle sue per avvicinarsi alle posizioni di vertice in gara. A naufragare è tutta la Yamaha, visto che ...

MotoGp – Valentino Rossi pieno di rimpianti nelle qualifiche di Silverstone : “se non avessi preso la bandiera…” : Valentino Rossi, dodicesimo dopo le qualifiche del Gp di Gran Bretagna, confessa le sue sensazioni in vista della gara di domani Il dodicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Silverstone premia la velocità delle Ducati. La scuderia di Borgo Panigale mette a segno una doppietta fantastica, che elegge autore del giro più veloce Jorge Lorenzo, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso. Dalla prima fila ...

MotoGp – Clamoroso a Silverstone : cambia l’orario della gara regina - i dettagli : cambia l’orario della gara del Gp della Gran Bretagna della MotoGp: le previsioni meteo condizionano la domenica di gara di Silverstone Le condizioni meteo hanno messo in serie difficoltà i piloti della MotoGp oggi a Silverstone! Durante le Fp4 la pioggia ha fatto cadere diversi piloti in curva 7: tra questi anche Tito Rabat che ha sbattuto poi con la moto di Franco Morbidelli, caduto anche lui, procurandosi una frattura esposta del ...

MotoGp – Q2 rimandata a Silverstone : Petrucci e Crutchlow esilaranti [VIDEO] : Che ridere con Crutchlow e Petrucci in attesa della Q2 del Gp della Gran Bretagna Un sabato complicato, per la MotoGp, oggi a Silverstone: la pioggia arrivata sul finale delle Fp4 ha fatto qualche ‘danno’ di troppo. Il più grave sicuramente è stato l’incidente di Tito Rabat, colpito dalla moto di Morbidelli, in curva 7, dove diversi piloti sono stati protagonisti di cadute a causa delle pozzanghere d’acqua. Lo ...

MotoGp Silverstone Lorenzo e Dovi : "Ducati forte - con l'acqua sarà difficile" : Lorenzo prosegue nel suo gran momento di forma e conquista una splendida pole nelle difficilissime condizioni di Silverstone, con una pista bagnata a tratti e considerata pericolosa per gli ...

MotoGp – Dovizioso felice a Silverstone : “pole? Non è sempre un obiettivo fondamentale” : Andrea Dovizioso soddisfatto del secondo posto in qualifica a Silverstone: le parole del forlivese della Ducati Splendida doppietta Ducati a Silverstone: Jorge Lorenzo è il poleman del Gp della Gran Bretagna, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso e da un eccellente Johann Zarco. Giornata complicata sul circuito inglese, dove la pioggia ha creato qualche problema di troppo durante le Fp4 e un importante ritardo per le ...

MotoGp – Zarco sicuro di sè a Silverstone : “avrei potuto fare la pole e battere le Ducati” : Johann Zarco soddisfatto del suo terzo posto nelle qualifiche del Gp della Gran Bretagna: le parole del francese della Tech3 a Silverstone Splendida doppietta Ducati a Silverstone: Jorge Lorenzo è il poleman del Gp della Gran Bretagna, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso e da un eccellente Johann Zarco. Giornata complicata sul circuito inglese, dove la pioggia ha creato qualche problema di troppo durante le Fp4 e un importante ...

MotoGp - Ducati show a Silverstone : pole di Lorenzo davanti a Dovizioso. Rossi solo 12° : Ci ha pensato la pioggia, iniziata a cadere a poche decine di minuti dall'inizio delle qualifiche, a scombinare tutti i piani, ma soprattutto a preoccupare i piloti della MotoGp. Il nuovo asfalto di ...

MotoGp – Disastro ai box Yamaha nelle qualifiche a Silverstone : la reazione di Valentino Rossi [VIDEO] : La reazione di Valentino Rossi dopo l’errore ai box Yamaha che non gli ha permesso di lottare per un buon risultato in qualifica a Silverstone qualifiche deludenti in casa Yamaha oggi a Silverstone: il team di Iwata si è mostrato a proprio agio sul circuito inglese, come previsto, disputando una prima giornata di prove positiva. Il q2 del Gp della Gran Bretagna però è stato amarissimo per la Yamaha: Vinales e Valentino Rossi non sono ...

MotoGp Silverstone Lorenzo in pole; 2° Dovizioso; 5° Marquez - 12° Rossi : Dal caos escono la Ducati e Lorenzo. In una sessione complicatissima, fatta slittare varie volte - una per la mancanza dell'elicottero di soccorso utilizzato per portare il fratturato Rabat, leggi qui ...