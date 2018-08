MotoGP Silverstone | cancellazione e veleni | Non si poteva correre

MotoGP - Silverstone. Andrea Dovizioso e Davide Tardozzi : 'Riunione piloti - nessuno ci ha informato' : Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, infatti, Andrea Dovizioso ha dichiarato di non essere stato convocato a quella riunione. Eppure il compagno in Ducati Lorenzo c'era, com'è possibile che non sia ...

Niente MotoGP a Silverstone - Lorenzo pungente : “mi sarebbe piaciuto correre su un asfalto buono per l’acqua” : Il Gp di Gran Bretagna è stato cancellato, l’opinione di Jorge Lorenzo dopo la riunione con la Race Direction a Silverstone Dopo la cancellazione del Gp di Gran Bretagna, a causa della forte pioggia e dell’asfalto poco drenante, ci sarà da individuare le colpe del ‘disastro’ consumatosi a Silverstone questo weekend. Per la sicurezza dei piloti si è ritenuto fondamentale cancellare la gara, ma ciò ha suscitato tante ...

MotoGP – Ducati ‘snobbata’ a Silverstone? Tardozzi è una furia : Davide Tardozzi non nasconde la sua rabbia dopo la riunione dei piloti in safety commission alla quale non ha presenziato Andrea Dovizioso Il sabato di qualifica di ieri a Silverstone aveva preannunciato una domenica complicata, caotica e insolita. La gara di MotoGp è stata anticipata dalle 14.00 alle 12.30, a causa delle condizioni meteo avverse in Gran Bretagna, ma la pioggia non ha dato tregua e, nonostante qualche momento più ...

MotoGP – Niente gare a Silverstone - l’opinione di Webb ed Uncini : “pensiamo di aprire un’indagine” : Il Gp di Gran Bretagna è stato cancellato, l’opinione del Race Director e del responsabile della Commissione sicurezza del Motomondiale a riguardo Dopo la cancellazione del Gp di Gran Bretagna, a causa della forte pioggia e dell’asfalto poco drenante, ci sarà da individuare le colpe del ‘disastro’ consumatosi a Silverstone questo weekend. Per la sicurezza dei piloti si è ritenuto fondamentale cancellare la gara, ma ...

MotoGP – Gare cancellate a Silverstone dopo una riunione insolita : la ‘versione’ di Marquez : Le parole di Marc Marquez dopo la decisione di cancellare il Gp della Gran Bretagna: ecco come lo spagnolo ha preso parte alla riunione dei piloti in safety commission dopo un continuo slittamento è finalmente arrivata la comunicazione ufficiale, quella che però nessuno avrebbe voluto sentire: Il Gp della Gran Bretagna è stato ufficialmente cancellato a causa delle condizioni meteo avverse e dell’asfalto del circuito di Silverstone ...

MotoGP – Dovizioso non ci sta! Lo sfogo di Andrea a Silverstone : “riunione? Nessuno mi ha avvisato” : Dovizioso non nasconde tutto il suo disappunto per quanto accaduto questo pomeriggio a Silverstone: le parole del forlivese della Ducati Dopo un continuo slittamento è finalmente arrivata la comunicazione ufficiale, quella che però Nessuno avrebbe voluto sentire: Il Gp della Gran Bretagna è stato ufficialmente cancellato a causa delle condizioni meteo avverse e dell’asfalto del circuito di Silverstone che non ha permesso ai piloti di ...

MotoGP - cancellato il gp di Silverstone per la troppa pioggia : Il weekend del gran premio di Inghilterra, a Silverstone, è partito male ed è finito ancora peggio con l'annullamento di tutte le gara: dalla moto2 alla moto3, fino ad arrivare alla classe regina. La gara della Motogp era stata addirittura anticipata alle 12:30 ore italiane ma la pioggia copiosa e soprattutto l'asfalto troppo bagnato e pericoloso ha costretto la direzione gara a posticipare continuamente la corsa che alla fine però non è mai ...

CLASSIFICA MotoGP/ Mondiale Piloti - Gp di Gran Bretagna 2018 Silverstone : gara cancellata per troppa pioggia : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti rimane invariato per la cancellazione del Gran Premio di Gran Bretagna 2018. A Silverstone piove troppo, le condizioni della pista sono pericolose(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 17:16:00 GMT)

