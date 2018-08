Motogp | pista allagata a Silverstone | a rischio la gara

Motogp Silverstone - pista allagata : il via slitta - GP a rischio : La pioggia fa slittare il via del GP di Silverstone della MotoGP e ne mette in dubbio la disputa. La pista è allagata e il via della gara della top class, anticipato alle 12.30 per evitare la ...

Motogp – Lavori in pista nella notte a Silverstone - Capirossi fa il punto della situazione : “se l’acqua aumenta…” : Loris Capirossi fa il quadro della situazione dopo i Lavori effettuati nella notte in pista a Silverstone Weekend complicato a Silverstone per il mondo a due ruote: dopo le Fp4 di MotoGp di ieri pomeriggio l’organizzazione ha dovuto provvedere a risolvere qualche problema di troppo riscontrato in pista, in particolar modo in curva 7, dove in caso di pioggia si accumula troppa acqua, mettendo a rischio i piloti. nella notte sono stati ...

DIRETTA Motogp/ Streaming video SKY gara e warm-up live : la pista è un colabrodo! - GP Silverstone 2018 - : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY gara e warm-up live GP Gran Bretagna 2018 Silverstone: cronaca e tempi, podio e vincitore , oggi, .

DIRETTA Motogp/ Streaming video SKY gara e warm-up live : la pista è un colabrodo! (GP Silverstone 2018) : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP Gran Bretagna 2018 Silverstone: cronaca e tempi, podio e vincitore del dodicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:51:00 GMT)

Motogp Dovizioso : "Veloci - ma troppe buche". Rossi : "Yamaha ok - la pista no" : Dovizioso brilla sotto il cielo nuvoloso del venerdì di Silverstone, nonostante le severe critiche al tracciato: "La pista è peggio dell'anno scorso, le buche si sono solo spostate, ed è incredibile ...

Motogp Silverstone - Rossi : «È un piacere guidare su questa pista» : Silverstone - Valentino Rossi è consapevole che non sarà facile centrare un buon risultato, visto il momento di forma di Marquez e della Ducati, nonostante quella inglese sia una delle sue piste ...

Motogp - GP di Gran Bretagna. Silverstone : una pista Yamaha per tornare a vincere : Quello di questo weekend sarà il 19° GP della top-class che si tiene a Silverstone. Lo storico circuito inglese fece la sua prima apparizione nel 1977 e restò in calendario fino al 1986. Fu quindi ...

Fare surf in pista durante il Motogp - l'acrobazia 'zen' di Nagashima : Il pilota della Moto GP Tetsuta Nagashima potrebbe tenere un master su come mantenere la calma. durante la tappa australiana del Motomondiale il pilota è riuscito a uscire indenne da un incidente ...

Motogp - trionfa Lorenzo in Austria : tra due settimane tutti in pista a Silverstone : Il pilota spagnolo, in sella alla Ducati, precede dopo un lungo testa a testa il connazionale della Honda Marc Marquez. Sul...

Motogp - GP Austria 2018 : la pista si asciuga e Marc Marquez vola anche nella FP3 davanti a Smith e Redding. Dovizioso 7° - Rossi 15° : Sul Red Bull Ring la pioggia smette di cadere e la pista va, via via, asciugandosi. Ne approfitta, senza nemmeno forzare in maniera particolare, Marc Marquez (Honda) che chiude al comando (nettamente) la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il campione del mondo in carica entra in pista solamente negli ultimi minuti del turno montando le gomme slick (quando ormai la traiettoria ideale era asciutta) e ...

Motogp - GP Austria 2018 : la pista si asciuga e Marc Marquez vola anche nella FP3 davanti a Smith e Redding - Dovizioso 7° - Rossi 15° : Sul Red Bull Ring la pioggia smette di cadere e la pista va, via via, asciugandosi. Ne approfitta, senza nemmeno forzare in maniera particolare, Marc Marquez (Honda) che chiude al comando (nettamente) la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il campione del mondo in carica entra in pista solamente negli ultimi minuti del turno montando le gomme slick (quando ormai la traiettoria ideale era asciutta) e ...

Motogp – Terminate le FP2 : sessione rovinata dalla pioggia - Marquez il più veloce in pista [FOTO] : L’incessante pioggia non ha permesso ai piloti di lavorare nella seconda sessione di prove libere, altissimi i tempi con Marquez più veloce di tutti La pioggia rovina la seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, condizioni meteo avverse e piloti costretti a girare pochissimo questo pomeriggio sul tracciato del Red Bull Ring. Una FP2 caratterizzata da pochi giri veloci, con Marquez riuscito a svettare con il suo ...

Motogp - GP Austria. Dovi : 'Pista favorevole - ma sono cresciuti tutti' : L'undicesimo round del motomondiale si corre in Austria, al Red Bull Ring. Il circuito "Ducati" per eccellenza visto che da quando è rientrato in calendario nel 2016 la vittoria non è mai sfuggita ai ...

Motogp – Test Brno : la Yamaha con un uomo in meno oggi in pista in Repubblica Ceca : Un uomo in meno in pista oggi, a Brno, per i Test di MotoGp, in casa Yamaha: Maverick Vinales salta il lavoro di oggi, ecco i motivi Dopo il Gp della Repubblica Ceca, valido per il decimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp, andato in scena ieri pomeriggio, i piloti della categoria regina sono nuovamente in pista, oggi, a Brno, per una importante giornata di Test. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che sta affrontando un periodo buio, ...