MotoGp | pioggia a catinelle e asfalto nuovo | a Silverstone la gara rischia di saltare

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. La gara in tempo reale - partenza rinviata per pioggia : Alle ore 12.30 scatterà il GP della Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. A Silverstone andrà in scena una gara a serio rischio pioggia, anticipata rispetto al programma originario per cercare di evitare le nuvole più minacciose ma la probabilità di una prova bagnata è davvero molto elevata e dunque si preannuncia una vera e propria lotteria considerando l’asfalto non perfettamente drenante. Se si dovesse davvero correre (i piloti ...

MotoGp – La pioggia non dà tregua a Silverstone : partenza rimandata [AGGIORNAMENTI LIVE] : Tutto fermo a Silverstone: la partenza della gara di MotoGp del Gp della Gran Bretagna è stata rimandata Si prospetta una domenica di gara complicata e caotica a Silverstone. Dopo il sabato di ieri, nel quale la pioggia ha creato non pochi problemi, il maltempo sembra condizionare ancora il weekend del Gp della Gran Bretagna. Sul finale delle Fp4, un acquazzone ha creato una pericolosissima pozzanghera in curva 7 dove ci sono state diverse ...

MotoGp - le Ducati davanti a tutti a Silverstone. Con l’incognita pioggia – LA DIRETTA : Gara anticipata per evitare la pioggia e Ducati in testa. Parte alle 12:30 il gran premio di Silverstone. Yamaha in difficoltà. Rossi solo 12° nelle qualifiche, anche se Vinales fa segnare il miglior tempo nel warm up sull’asciutto. – Segui la DIRETTA ? L'articolo MotoGp, le Ducati davanti a tutti a Silverstone. Con l’incognita pioggia – LA DIRETTA proviene da Il Fatto Quotidiano.

MotoGp – Pioggia a Silverstone - gara a rischio? Mike Webb lancia l’allarme : “nessun piano B” : Le parole di Mike Webb, direttore gara della MotoGp, sulla situazione critica di Silverstone Situazione caotica a Silverstone: la Pioggia sta mettendo in serie difficoltà la domenica di gara. La direzione gara, dopo il sabato di qualifiche, che ha mandato al tappeto Tito Rabat, trasportato in ospedale dopo le Fp4 per una tripla frattura che gli impedisce di tornare in pista per il resto della stagione 2018, ha deciso di cambiare gli orari ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna in DIRETTA. Dovizioso sfida Lorenzo per la vittoria - Valentino Rossi e Marquez ci provano. Rischio pioggia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Siamo reduci da un sabato davvero tempestoso. Il più sfortunato è stato lo spagnolo Tito Rabat, pilota della Ducati del Team Avintia, centrato dalla Honda di Franco Morbidelli, a sua volta caduto nella famigerata curva 7, poco dopo l’iberico. La conformazione dell’asfalto ha portato ad un anomalo addensamento ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : previsioni meteo - acquazzone all’orizzonte. Rischio pioggia concreto - gara pazza sul bagnato? : Il GP di Gran Bretagna 2018 è stato anticipato alle ore 12.30 per la MotoGP, la gara era originariamente prevista per le ore 14.00 ma la Dorna ha pensato di spostare l’evento dopo aver osservato le previsioni meteo che parlano di un acquazzone di dimensioni importanti proprio per quell’ora. Il nuovo programma è stato pensato per evitare la massima intensità della pioggia ma le ultime previsioni meteo non sono particolarmente ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : previsioni meteo - acquazzone all’orizzonte. Rischio pioggia concreto - gara pazza sul bagnato : Il GP di Gran Bretagna 2018 è stato anticipato alle ore 12.30 per la MotoGP, la gara era originariamente prevista per le ore 14.00 ma la Dorna ha pensato di spostare l’evento dopo aver osservato le previsioni meteo che parlano di un acquazzone di dimensioni importanti proprio per quell’ora. Il nuovo programma è stato pensato per evitare la massima intensità della pioggia ma le ultime previsioni meteo non sono particolarmente ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : Ducati favorita - ma il tema del giorno è la pioggia. Gara a rischio : Il tema del giorno a Silverstone è la pioggia. Qualsiasi discorso su favoriti, sorprese e sull’eventuale andamento della Gara passa per il meteo. Perché la Gara potrebbe anche non svolgersi. Il coro dei piloti è stato unanime: se le condizioni dovessero essere come nel finale delle prove libere 4, allora non si potrà correre. Il problema, però, non è tanto la pioggia, quanto l’asfalto. È stato rifatto da poco, ma presenta ancora ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : programma rivoluzionato per la pioggia - cambia tutto per le gare. Nuovi orari - calendario e tv : rivoluzionato il programma del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP in calendario per domenica 26 agosto. A causa delle previsioni meteo catastrofiche, che prevedono un vero e proprio nubifragio sul circuito di Silverstone, gli organizzatori hanno deciso di modificare il calendario e gli orari di partenza di tutte le gare schedulate. La prova della MotoGP, originariamente prevista per le ore 14.00 (cioè quando è prevista la ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : previsioni meteo. Pioggia quasi sicura per la gara : Sarà gara bagnata con quasi assoluta certezza. Questo dicono le previsioni meteo per il GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà domenica 26 agosto (ore 14.00) sul circuito di Silverstone. Dopo l’acquazzone in qualifica, la situazione dovrebbe replicarsi anche in gara: le probabilità di Pioggia nel pomeriggio inglese vanno oltre il 75%, addirittura c’è un picco del 100% al momento della partenza. Situazione ...

MotoGp - Marquez e le sue perplessità sulla pioggia a Silverstone : “vorrei correre - ma se sarà come nelle Fp4…” : Marc Marquez, quinto nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, confessa le sue sensazioni dopo le qualifiche di Silverstone ed in vista della gara di domani Il dodicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Silverstone premia la velocità delle Ducati. La scuderia di Borgo Panigale mette a segno una doppietta fantastica, che elegge autore del giro più veloce Jorge Lorenzo, seguito dal compagno di squadra Andrea ...

MotoGp - Lorenzo valuta le ‘opzioni meteo’ in vista del Gp di Gran Bretagna : “sarà una gara delicata con tanta pioggia” : Jorge Lorenzo, poleman del Gp di Gran Bretagna, confessa le sue sensazioni dopo il capolavoro compiuto a Silverstone ed in vista della gara di domani Il dodicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Silverstone premia la velocità delle Ducati. La scuderia di Borgo Panigale mette a segno una doppietta fantastica, che elegge autore del giro più veloce Jorge Lorenzo, seguito dal compagno di squadra Andrea ...

MotoGp Libere4 Silverstone - pioggia e cadute : frattura alla gamba per Rabat : La pioggia, caduta in modo abbondate nel corso delle Libere4 della MotoGP a Silverstone, ha evidenziato i problemi dela pista e causato un groviglio di piloti alla curva 7 di cui ha fatto le spese ...

MotoGp - La pioggia 'rovina' le Fp4 a Silverstone : classifica 'cristallizzata' dopo le cadute in curva 7 : Vinales davanti a tutti nelle Fp4 prima della bandiera rossa: terribile infortunio per Tito Rabat I piloti della MotoGp sono tornati in sella alle loro moto per la quarta ed ultima sessione di prove ...