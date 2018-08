MotoGp | le Ducati davanti a tutti a Silverstone Con l’incognita pioggia – LA DIRETTA

La MotoGp a Silverstone - con due Ducati davanti a tutti : Si correrà alle 12.30: Marquez parte indietro e potrebbe perdere qualche punto in classifica The post La MotoGP a Silverstone, con due Ducati davanti a tutti appeared first on Il Post.

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : warm-up - ultimi lavori per la gara. Valentino Rossi e la Ducati ci provano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Ultimo turno di prove prima della gara domenica per i centauri della classe regina. Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso sono pronti a recitare il ruolo di primattori, dopo le qualifiche di ieri. Le due Rosse scatteranno dalla prima e seconda posizione e sono pronti ad allungare la striscia di vittorie della scuderia di Borgo ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : Ducati favorita - ma il tema del giorno è la pioggia. Gara a rischio : Il tema del giorno a Silverstone è la pioggia. Qualsiasi discorso su favoriti, sorprese e sull’eventuale andamento della Gara passa per il meteo. Perché la Gara potrebbe anche non svolgersi. Il coro dei piloti è stato unanime: se le condizioni dovessero essere come nel finale delle prove libere 4, allora non si potrà correre. Il problema, però, non è tanto la pioggia, quanto l’asfalto. È stato rifatto da poco, ma presenta ancora ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : analisi qualifiche. Lorenzo e la Ducati volano su un asfalto infido. Disastro Yamaha : Una giornata infinita quella vissuta sul circuito di Silverstone (Gran Bretagna), sede del 12° round del Mondiale 2018 di MotoGP. Un sabato davvero tempestoso per l’arrivo di un nubifragio che si è abbattuto su parte della pista del Northamptonshire e che ha causato, nel corso delle prove libere 4, una serie di cadute da parte di alcuni piloti. Il più sfortunato è stato lo spagnolo Tito Rabat, pilota della Ducati del Team Avintia, centrato ...

MotoGp Silverstone Lorenzo e Dovi : "Ducati forte - con l'acqua sarà difficile" : Lorenzo prosegue nel suo gran momento di forma e conquista una splendida pole nelle difficilissime condizioni di Silverstone, con una pista bagnata a tratti e considerata pericolosa per gli ...

MotoGp – Zarco sicuro di sè a Silverstone : “avrei potuto fare la pole e battere le Ducati” : Johann Zarco soddisfatto del suo terzo posto nelle qualifiche del Gp della Gran Bretagna: le parole del francese della Tech3 a Silverstone Splendida doppietta Ducati a Silverstone: Jorge Lorenzo è il poleman del Gp della Gran Bretagna, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso e da un eccellente Johann Zarco. Giornata complicata sul circuito inglese, dove la pioggia ha creato qualche problema di troppo durante le Fp4 e un importante ...

MotoGp - Ducati show a Silverstone : pole di Lorenzo davanti a Dovizioso. Rossi solo 12° : Ci ha pensato la pioggia, iniziata a cadere a poche decine di minuti dall'inizio delle qualifiche, a scombinare tutti i piani, ma soprattutto a preoccupare i piloti della MotoGp. Il nuovo asfalto di ...

MotoGp - Inghilterra : doppietta Ducati a Silverstone. Lorenzo davanti a Dovizioso e Zarco : La Ducati è la moto più veloce di tutti a Silverstone, nel gp di Inghilterra. La pole position è stata conquistata da un ottimo Jorge Lorenzo che si è messo alle spalle il compagno di squadra italiano Andrea Dovizioso. Terzo posto per Johann Zarco su Yamaha, quarto Cal Crutchlow. Quinto posto per il leader del mondiale Marc Marquez. Sesto Danilo Petrucci, settimo Andrea Iannone, ottavo posto per Smith, nono per Miller, decimo Rins. Solo ...

MotoGp : Silverstone vede le Ducati davanti nelle prove libere : Qualche problema per Marquez quarto, protagonista di una caduta nelle fasi iniziali, ma il campione del mondo non è nuovo a episodi del genere. Il connazionale Lorenzo alle spalle ha rimarcato come ...

MotoGp Silverstone - Marquez snobba Rossi : "È dura contro le Ducati" : Marquez considera la Ducati l’avversario più pericoloso nella seconda parte di stagione: ma il "Dottore" a Silverstone ha...

MotoGp - Melandri sbotta contro il team Ducati : “si sono comportati malissimo con me” : Marco Melandri non le ha mandate a dire a Ducati ed il team Aruba dopo la trattativa saltata relativamente al suo ingaggio Marco Melandri ha deciso di uscire allo scoperto, tuonando contro la Ducati e il team Aruba dopo la trattativa andata a vuoto nelle scorse settimane. “sono convinto che da giugno sapessero cosa avrebbero fatto, questo è certo, nessuno ha parlato con me, mai – ha dichiarato a Speedweek -. Sapete qual è il colmo? ...

MotoGp Silverstone - Marquez : «Sarà dura fino alla fine lottare con le Ducati» : Silverstone - Nella trasmissione di Sky Talent Time Marc Marquez è stato protagonista di una lunga intervista, in cui il campione del mondo ha potuto spaziare su vari argomenti: dalla stagione in corso, alle proprie ambizioni, passando per il suo rapporto con Rossi e con Lorenzo. ' Non è una stagione facile, stiamo spingendo, ...

MotoGp - Bautista va in Superbike - correrà con la Ducati : SILVERSTONE - Alvaro Bautista ha svelato il proprio futuro in conferenza stampa. Con tutte le moto già occupate, lo spagnolo deve abbandonare, almeno per la prossima stagione la MotoGp: ' La mia idea ...