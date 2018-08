MotoGP | GP Silverstone Warm up | 1° Maverick Vinales | 2° Andrea Dovizioso | 10° Valentino

MotoGP Warm up Silverstone secco : 1° Vinales. Via alle 12.30 : si correrà? : Cielo nuvoloso, ma pista asciutta per il Warm up del GP di Gran Bretagna: condizioni che non hanno permesso di testare la tenuta dell'asfalto in vista di una gara che si preannuncia bagnata e a ...

La MotoGP a Silverstone - con due Ducati davanti a tutti : Si correrà alle 12.30: Marquez parte indietro e potrebbe perdere qualche punto in classifica The post La MotoGP a Silverstone, con due Ducati davanti a tutti appeared first on Il Post.

MotoGP Silverstone : l’impegno degli impianti frenanti : La MotoGP torna sulla pista di Silverstone per il 12° appuntamento stagionale. dal 24 al 26 agosto. Edificato dopo la Seconda Guerra Mondiale su un vecchio aeroporto, appena fuori il villaggio di Silverstone (2.100 abitanti oggi), è stato teatro del GP inaugurale del Mondiale di Formula 1, nel 1950. Le moto del Mondiale vi sono […] L'articolo MotoGP Silverstone: l’impegno degli impianti frenanti sembra essere il primo su ...

Il Gran Premio di MotoGP di Silverstone è stato anticipato alle 12.30 per ragioni di maltempo : Il Gran Premio di MotoGP di Silverstone è stato anticipato alle 12.30 per ragioni di maltempo. Inizialmente la partenza era prevista per le 14, ma sembra che per quell’ora siano previste forti piogge. L’acqua è stata un elemento determinante delle The post Il Gran Premio di MotoGP di Silverstone è stato anticipato alle 12.30 per ragioni di maltempo appeared first on Il Post.

Classifica MotoGP/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp di Gran Bretagna 2018 Silverstone : Classifica Motogp: il Mondiale Piloti alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna 2018, atteso oggi domenica 26 agosto sulla pista inglese di Silverstone.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:15:00 GMT)

MotoGP - Marquez e le sue perplessità sulla pioggia a Silverstone : “vorrei correre - ma se sarà come nelle Fp4…” : Marc Marquez, quinto nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, confessa le sue sensazioni dopo le qualifiche di Silverstone ed in vista della gara di domani Il dodicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Silverstone premia la velocità delle Ducati. La scuderia di Borgo Panigale mette a segno una doppietta fantastica, che elegge autore del giro più veloce Jorge Lorenzo, seguito dal compagno di squadra Andrea ...

MotoGP Silverstone - Rossi : «È stato un grande peccato - per 2 secondi ho preso la bandiera» : Silverstone - Per Valentino Rossi qualifiche da dimenticare, visto che partirà 12° e sarà costretto a sfoderare un'altra rimonta delle sue per avvicinarsi alle posizioni di vertice in gara. A ...

MotoGP - nuovo orario : il GP di Silverstone 2018 partirà alle 12 : 30 : Capirossi, Delegato Dorna : "Per questioni meteo sembra che intorno alle 12.30 domani debba arrivare una leggera poggia, che dovrebbe invece aumentare nel pomeriggio. Essendo la moto più difficile da ...

MotoGP – Valentino Rossi pieno di rimpianti nelle qualifiche di Silverstone : “se non avessi preso la bandiera…” : Valentino Rossi, dodicesimo dopo le qualifiche del Gp di Gran Bretagna, confessa le sue sensazioni in vista della gara di domani Il dodicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Silverstone premia la velocità delle Ducati. La scuderia di Borgo Panigale mette a segno una doppietta fantastica, che elegge autore del giro più veloce Jorge Lorenzo, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso. Dalla prima fila ...