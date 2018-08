MotoGP - GP Silverstone | La gara in diretta | live e foto

MotoGP Silverstone - pista allagata : il via slitta - GP a rischio : La pioggia fa slittare il via del GP di Silverstone della MotoGP e ne mette in dubbio la disputa. La pista è allagata e il via della gara della top class, anticipato alle 12.30 per evitare la ...

MotoGP - GP Silverstone : 'Genova nel cuore' - il tributo della MotoGP : Segui la gara con la voce di Guido Meda LIVE STREAMING LIVE STREAMING MotoGP 2018, tutti i video Guarda tutti i video

MotoGP – Pioggia a Silverstone - gara a rischio? Mike Webb lancia l’allarme : “nessun piano B” : Le parole di Mike Webb, direttore gara della MotoGp, sulla situazione critica di Silverstone Situazione caotica a Silverstone: la Pioggia sta mettendo in serie difficoltà la domenica di gara. La direzione gara, dopo il sabato di qualifiche, che ha mandato al tappeto Tito Rabat, trasportato in ospedale dopo le Fp4 per una tripla frattura che gli impedisce di tornare in pista per il resto della stagione 2018, ha deciso di cambiare gli orari ...

MotoGP – Lavori in pista nella notte a Silverstone - Capirossi fa il punto della situazione : “se l’acqua aumenta…” : Loris Capirossi fa il quadro della situazione dopo i Lavori effettuati nella notte in pista a Silverstone Weekend complicato a Silverstone per il mondo a due ruote: dopo le Fp4 di MotoGp di ieri pomeriggio l’organizzazione ha dovuto provvedere a risolvere qualche problema di troppo riscontrato in pista, in particolar modo in curva 7, dove in caso di pioggia si accumula troppa acqua, mettendo a rischio i piloti. nella notte sono stati ...

MotoGP Silverstone : l’impegno degli impianti frenanti : La MotoGP torna sulla pista di Silverstone per il 12° appuntamento stagionale. dal 24 al 26 agosto. Edificato dopo la Seconda Guerra Mondiale su un vecchio aeroporto, appena fuori il villaggio di Silverstone (2.100 abitanti oggi), è stato teatro del GP inaugurale del Mondiale di Formula 1, nel 1950. Le moto del Mondiale vi sono […] L'articolo MotoGP Silverstone: l’impegno degli impianti frenanti sembra essere il primo su ...

