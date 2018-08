MotoGP | GP Silverstone | domenica sotto la pioggia LE FOTO

MotoGP - pista allagata a Silverstone : rinviata la gara - bocciata l'ipotesi di correre domani : L'asfalto non drena l'acqua, si aspetterà a oltranza un miglioramento del meteo

MotoGP - Anche Valentino Rossi omaggia Genova : il messaggio del Dottore a Silverstone [FOTO] : L'omaggio della Yamaha e di Valentino Rossi alle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova dello scorso 14 agosto Sono passate quasi due settimane dal tragico crollo del ponte Morandi a Genova: il ...

MotoGP Oggi GP Silverstone : Orario Gara - Info Diretta Streaming E TV : MotoGP Silverstone Diretta tv e Diretta Streaming: Orario Gara, a che ora inizia, dove si vede. MotoGP Silverstone 2018: orari, Streaming, Diretta tv, Diretta live, replica. Tutto quello che devi sapere G.P. MotoGP Oggi Silverstone 2018 – Diretta MotoGP Gara Oggi Orari A che ora e dove guardare la Gara di MotoGP Silverstone in televisione o su internet […]

MotoGP - pioggia a Silverstone : slitta la partenza - gara a rischio : slitta la partenza del Gp di Silverstone di MotoGp. La forte pioggia sul circuito britannico ha costretto gli organizzatori a posticipare la partenza nella classe regina, con i piloti che sono ...

MotoGP – Anche Valentino Rossi omaggia Genova : il messaggio del Dottore a Silverstone [FOTO] : L’omaggio della Yamaha e di Valentino Rossi alle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova dello scorso 14 agosto Sono passate quasi due settimane dal tragico crollo del ponte Morandi a Genova: il 14 agosto le case di tutti gli italiani, e non solo, sono state colpite dalla terribile notizia dell’improvviso crollo che ha fatto tante vittime, distruggendo diverse abitazioni. Una tragedia incredibile che ha colpito tutta ...

MotoGP Oggi GP Silverstone : Orario Gara - Info Diretta Streaming E TV : MotoGP Silverstone Diretta tv e Diretta Streaming: Orario Gara, a che ora inizia, dove si vede. MotoGP Silverstone 2018: orari, Streaming, Diretta tv, Diretta live, replica. Tutto quello che devi sapere G.P. MotoGP Oggi Silverstone 2018 – Diretta MotoGP Gara Oggi Orari A che ora e dove guardare la Gara di MotoGP Silverstone in televisione o su internet […]

MotoGP Silverstone - allarme meteo : gara in dubbio : Silverstone - Safety car in pista sotto il bagnato, la gara - già anticipata alle 12.30 rispetto alle 14 previste da programma - al momento è in dubbio. Si attendono decisioni in merito all'orario di ...

MotoGP - pioggia a catinelle e asfalto nuovo : a Silverstone la gara rischia di saltare - l’opinione dei piloti : La gara di MotoGp di Silverstone rischia di saltare per le condizioni meteorologiche critiche e per un asfalto nuovo che non drena: l’opinione dei piloti a riguardo A Silverstone l’inizio della gara di MotoGp, valida per il dodicesimo appuntamento del Motomondiale, rischia di essere rimandato o addirittura di saltare. La pioggia sta rendendo impraticabile il tracciato inglese, di cui l’asfalto nuovo fatica a drenare ...

MotoGP Silverstone - pista allagata : il via slitta - GP a rischio : La pioggia fa slittare il via del GP di Silverstone della MotoGP e ne mette in dubbio la disputa. La pista è allagata e il via della gara della top class, anticipato alle 12.30 per evitare la ...

MotoGP - GP Silverstone : La gara in diretta - live e foto - : The riders are heading to the grid Wet, wet, wet #BritishGP #MotoGP pic.twitter.com/KYcS82DNQU - Michelin Motorsport , @Michelin_Sport, 26 agosto 2018 A 15 minuti dal via tanta acqua sul tracciato ...

MotoGP - GP Silverstone : 'Genova nel cuore' - il tributo della MotoGP : Segui la gara con la voce di Guido Meda LIVE STREAMING LIVE STREAMING MotoGP 2018, tutti i video Guarda tutti i video

MotoGP – La pioggia non dà tregua a Silverstone : partenza rimandata [AGGIORNAMENTI LIVE] : Tutto fermo a Silverstone: la partenza della gara di MotoGp del Gp della Gran Bretagna è stata rimandata Si prospetta una domenica di gara complicata e caotica a Silverstone. Dopo il sabato di ieri, nel quale la pioggia ha creato non pochi problemi, il maltempo sembra condizionare ancora il weekend del Gp della Gran Bretagna. Sul finale delle Fp4, un acquazzone ha creato una pericolosissima pozzanghera in curva 7 dove ci sono state diverse ...

MotoGP - le Ducati davanti a tutti a Silverstone. Con l’incognita pioggia – LA DIRETTA : Gara anticipata per evitare la pioggia e Ducati in testa. Parte alle 12:30 il gran premio di Silverstone. Yamaha in difficoltà. Rossi solo 12° nelle qualifiche, anche se Vinales fa segnare il miglior tempo nel warm up sull’asciutto. – Segui la DIRETTA ? L'articolo MotoGp, le Ducati davanti a tutti a Silverstone. Con l’incognita pioggia – LA DIRETTA proviene da Il Fatto Quotidiano.

MotoGP – Pioggia a Silverstone - gara a rischio? Mike Webb lancia l’allarme : “nessun piano B” : Le parole di Mike Webb, direttore gara della MotoGp, sulla situazione critica di Silverstone Situazione caotica a Silverstone: la Pioggia sta mettendo in serie difficoltà la domenica di gara. La direzione gara, dopo il sabato di qualifiche, che ha mandato al tappeto Tito Rabat, trasportato in ospedale dopo le Fp4 per una tripla frattura che gli impedisce di tornare in pista per il resto della stagione 2018, ha deciso di cambiare gli orari ...