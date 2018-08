MotoGP | GP San Marino 2018 | programma | orari e tv Si corre tra due settimane a Misano

MotoGP – Vinales sorridente a Silverstone : “la prova che il lavoro fatto a Misano va bene” : Maverick Vinales ritrova il sorriso a Silverstone: lo spagnolo fiducioso e positivo dopo le Fp2 del Gp della Gran Bretagna E’ Andrea Dovizioso il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: sul circuito di Silverstone il ducatista si è lasciato alle spalle Cal Crutchlow e Vinales. Giornata positiva in casa Yamaha, con i due piloti ufficiali che sono riusciti a chiudere il primo giorno di prove nella ...

MotoGP - Gp Silverstone : Dove fa la differenza la Honda rispetto alla Yamaha? L'analisi di Sanchini [Video] : Proprio confrontando il comportamento delle due moto, Mauro Sanchini nello Sky Sport Tech, spiega alcune interessanti differenze. Condividi su WhatsApp MotoGP - Gp Silverstone: Dove fa la differenza ...

MotoGP – I dubbi di Valentino Rossi : “Misano? Tanto lavoro e poche novità. Iwata? Dopo le scuse non so…” : Valentino Rossi tradisce un po’ di disappunto per il lavoro svolto a Misano e taglia corto sulal questione ‘scuse’ che la Yamaha espresso verso i piloti Dopo le qualifiche in Austria Il GP di Silverstone si avvicina e per la Yamaha i segnali non sembrano essere positivi. Mentre la Honda ha Marquez in testa al Motomondiale e la Ducati si gode il buon momento di forma di Jorge Lorenzo, per la Yamaha solo Tanto lavoro alla ...

MotoGP – Valentino Rossi motivato per Silverstone : le prime parole del Dottore dopo i test di Misano : Le sensazioni di Valentino Rossi in vista del Gp di Silverstone: le parole del Dottore dopo i test di Misano, in partenza per la Gran Bretagna dopo una settimana di stop i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista, a Silverstone, per il Gp di Gran Bretagna. La Yamaha non ha riposato molto nella settimana di pausa di metà agosto: domenica infatti i piloti sono scesi in pista, a Misano, per un’importante giornata di test, ...

MotoGP - GP Gran Bretagna. Dopo i test a Misano Ducati ottimista : Lorenzo sfida Lorenzo. Nei test privati di Misano conclusi domenica, il maiorchino ha staccato un tempo ufficioso di pochi decimi superiore al giro record, questo si ufficiale, siglato nel 2016 quando ...

MotoGP Test a Misano : Lorenzo in vetta. Pure la Yamaha al lavoro : Continua il bel momento di forma di Jorge Lorenzo a le Ducati. Il maiorchino, infatti, ha chiuso al comando la giornata di Test svolta a Misano da Ducati, Yamaha ufficiali, Aprilia, Honda Lcr e Honda ...

MotoGP - Test Misano 2018 : le Ducati di Lorenzo e Dovizioso davanti a tutti. Assente Marquez - Valentino Rossi è quarto : E’ sempre la Ducati a fare la voce grossa in questo scorcio di stagione in MotoGP. Dopo aver vinto gli appuntamenti di Brno (Repubblica Ceca) e del Red Bull Ring (Austria), le due GP18 hanno confermato la loro supremazia nella giornata di Test che si è tenuta ieri a Misano in vista del pRossimo GP di San Marino (7-9 settembre) ed anche in preparazione del round di Silverstone (Gran Bretagna) che caratterizzerà il weekend che sta per ...

MotoGP Ducati - Lorenzo vola nei test di Misano e sogna il titolo : TORINO - Ieri a Misano Lorenzo ha segnato il miglior tempo nei test privati, precedendo Dovizioso e Crutchlow. Dopo la vittoria in Austria, dunque, continua la sua onda positiva con la Ducati, anche ...

MotoGP - ottimismo Ducati : Jorge Lorenzo vola ai test di Misano : Jorge Lorenzo ha regalato una giornata di ottimismo alla Ducati. Il pilota maiorchino, infatti, ha centrato il miglior tempo ai test privati di Misano in 1'31"9, a pochissimi decimi dal 1'31"868 che è ...

MotoGP - Lorenzo il più veloce nella giornata di test a Misano : “abbiamo trovato una base buona per la gara” : Il pilota maiorchino ha parlato al termine della giornata di test privati svolta a Misano, esprimendo la propria soddisfazione giornata di test per Ducati, Yamaha e Aprilia a Misano. I tre team sono scesi in pista per mettere a punto alcune novità da portare in pista alla ripresa del Mondiale, fissata per il 26 agosto a Silverstone. AFP/LaPresse Tutti i piloti ufficiali in pista, con il team di Borgo Panigale che sfrutta l’assenza di ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tanti giovani interessanti per l’Italia. Ma - a quasi 40 anni - Valentino Rossi resta imprescindibile : Dopo aver tagliato la boa di metà stagione nel MotoMondiale è tempo di fare un primo bilancio per quanto riguarda i colori italiani. Sono 26 i piloti che hanno preso il via ad almeno una gara in questo 2018, nelle tre classi (manca all’appello la wild card Michele Pirro che, al Mugello, non ha potuto correre dopo il terribile incidente nel corso delle prove libere) e, chi più chi meno, si sono distinti in queste prime 11 tappe del ...

MotoGP - Meregalli a lavoro dopo l’Austria : “ci concentreremo sui test di Misano” : Maio Meregalli commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring dalle Yamaha: le parole del Team Director della scuderia giapponese dopo il Gp d’Austria dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera ...