MotoGp | gare annullate | ecco perché

MotoGp – Piove a Silverstone ma i Marshall trovano il modo di divertirsi : altro che moto - si gareggia in canoa [VIDEO] : Piove a dirotto sul tracciato di Silverstone, ma i Marshall non perdono il sorriso: il divertente siparietto che trasforma la gara di moto in una di canottaggio Giornata piovosa a Silverstone, ma le gocce non spengono la passione per la motoGp. Slitta l’inizio della gara: piloti, team, tifosi e personale di servizio devono impiegare il tempo in qualche modo. C’è chi cerca di trovare riparo, nei box si ripassano dati e ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : il nuovo programma rivoluzionato - tutti i nuovi orari. Cosa cambia? A che ora si corre? Come seguire le gare in tv : Appassionati del Motomondiale prendete nota perché gli orari del GP della Gran Bretagna 2018, in calendario per oggi domenica 25 agosto, sono stati letteralmente stravolti alla vigilia dell’evento e dunque è cambiato davvero tutto. Le previsioni meteo parlano infatti di pioggia certa alle ore 14.00, un vero e proprio acquazzone dovrebbe abbattersi su Silverstone e quanto visto in qualifica ha consigliato agli organizzatori di anticipare la ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : programma rivoluzionato per la pioggia - cambia tutto per le gare. Nuovi orari - calendario e tv : rivoluzionato il programma del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP in calendario per domenica 26 agosto. A causa delle previsioni meteo catastrofiche, che prevedono un vero e proprio nubifragio sul circuito di Silverstone, gli organizzatori hanno deciso di modificare il calendario e gli orari di partenza di tutte le gare schedulate. La prova della MotoGP, originariamente prevista per le ore 14.00 (cioè quando è prevista la ...

Calendario MotoGp - Mondiale 2019 : si profila un campionato con 20 gare. Sono 6 i Paesi in lista d’attesa : Nel corso Safety Commission, che si è tenuta a Brno (Repubblica Ceca) due settimane fa, Carlos Ezpeleta (il figlio di Carmelo, in rappresentanza della Dorna) ha parlato dei futuri cambiamenti riguardanti il Calendario del MotoMondiale nel 2019. Si prevedono, infatti, venti gare con il probabile inserimento del GP del Messico. Un nuovo round che ha colto di sorpresa i piloti e i team, e che porterà all’ampliamento del programma con un anno di ...

MotoGp – Marc - attento a quei due! Petrucci esilarante : “io e Dovi d’accordo per fregare Marquez domani” : Danilo Petrucci tra battute e analisi: le parole del ternano del team Pramac dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gp d’Austria Marc Marquez super nelle qualifiche del Gp d’Austria: lo spagnolo della Honda ha avuto la meglio nella serrata sfida con le Ducati nella Q2 al Red Bull Ring, conquistando così una significativa pole position. Secondo e terzo rispettivamente Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Quarto invece ...

MotoGp - Petrucci si mette alla prova : “in queste nove gare proverò ad eliminare i miei difetti” : Il pilota della Pramac ha parlato della gara di Brno, soffermandosi poi anche sulla prossima stagione quando guiderà la Ducati ufficiale Vacanze finite, il circus della MotoGp fa tappa a Brno per la prima gara della seconda parte di stagione. Danilo Petrucci avrebbe preferito fare qualche giorno in più di vacanza, ma la pista chiama e il ternano della Pramac ha voglia di continuare ad alzare l’asticella per farsi trovare pronto in ...

MotoGp - Sky trasmetterà tutte le gare per i prossimi tre anni : News in tempo reale anche su Sky Sport 24, l'App Sky Sport e i canali social ufficiali. Tutto sulla MotoGp

MotoGp Germania - Marquez : «Domani ci saranno due gare» : SACHSENRING - Lo specialista di questo circuito, Marc Marquez, è sorridente per l'ennesima pole tedesca: 'Ho visto il tempo sul giro e ho cominciato a spingere. Era difficile qui. Abbiamo usato una ...

MotoGp - Iannone in difficoltà con la sua Suzuki : “nelle ultime tre gare ho fatto troppa fatica” : Andrea Iannone parla dopo il Gp d’Olanda che l’ha visto protagonista, il pilota di MotoGp chiarisce le circostanze che lo vedono in difficoltà a questo punto della stagione Andrea Iannone ha affrontato non poche difficoltà sul circuito in cui si è corso, domenica scorsa, il Gp d’Austria. Il pilota italiano, penalizzato dai commissari di gara di due secondi, ha concluso la sua gara all’undicesimo posto. Scontento ...

MotoGp Yamaha - Poncharal ha provato a spiegare la crisi di Zarco : ROMA - Johann Zarco sembrava ormai pronto per centrare la sua prima vittoria in MotoGp e invece per il francese da qualche gara a questa parte è iniziato un periodo di appannamento. Il pilota del Team ...